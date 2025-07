Mačka Minx vratila se vlasnicima nakon 13 godina lutanja: 'Ovo je čudo, presretni smo'

Veterinarska tehničarka Jade Yhnell bila je neutješna kada je 2012. nestala Minx, njezina mačka koju je odgojila. Ona i njezin partner taman su se pripremali za selidbu iz Bristola u Engleskoj u Tredegar u Walesu, kad se Minx izgubio svaki trag. 'Tražili smo je svugdje, ali nije je bilo', otkrila je Yhnell medijima. Slomljen, par se preselio bez svoje voljene ljubimice. No, tada se, 13 godina kasnije i 225 kilometara dalje, dogodilo pravo malo čudo. U veterinarsku ambulantu Fishguard Veterinary Services u Pembrokeshireu stigla je mršava, buhama prekrivena mačka lutalica. Kad su joj očitali mikročip, osoblje je ostalo zapanjeno, piše People.

'Očitali smo čip, kao i obično, i pokazalo se da je to ona', rekao je veterinar Andrew Clements. 'Vlasnica je bila veterinarska tehničarka, a mačka je bila izgubljena godinama.' Kad su iz ambulante nazvali Yhnell, ona je najprije ignorirala poziv misleći da je netko zove kako bi joj nešto pokušao prodati. No, kad se ipak javila, preplavile su je emocije. 'Bila sam bez riječi. Ruke su mi se tresle. Rekla sam mužu da su pronašli Minx, i on je bio šokiran', ispričala je. Krenuli su odmah na dvosatni put do Fishguarda, ne znajući što ih čeka.

'Bila je u lošem stanju, ali me odmah prepoznala. Gurnula je glavicu u mene i prela', prisjetila se Yhnell. 'Plakala sam, naravno. Isto je učinila i kad je vidjela mog muža – bila je presretna.' Nakon povratka kući, Minx se brzo povezala s djecom svoje vlasnice, posebno s kćerkom. Nažalost, uskoro joj je dijagnosticiran agresivan oblik raka i Minx je preminula ubrzo nakon povratka. Ipak, posljednje trenutke provela je okružena ljubavlju. 'Prela je do posljednjeg daha. Bila je predivna mačka', rekla je Yhnell. 'Ne mogu biti zahvalnija što je opet neko vrijeme provela s nama. Kao da se vratila s razlogom, da je pazimo u njezinim posljednjim danima. Znala je koliko je voljena. Upoznala je našu djecu, i obožavali su je.'

Veterinarska ambulanta u koju je Minx nakon toliko godina ušetala podijelila je dirljivu priču o svojoj pacijentici na Facebooku. 'Ako ovo nije podsjetnik koliko je važno mikročipirati kućne ljubimce, onda ne znamo što jest', dodali su.

Kako je Minx završila tako daleko? Nitko ne zna točno – možda je ušla u vozilo, možda ju je netko privremeno udomio. 'Imali smo nevjerojatnu sreću što je imala čip', zaključila je Yhnell. 'Sve ovo je baš nevjerojatno. Drago mi je da se vratila.'