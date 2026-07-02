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OSJEĆAJ OLAKŠANJA

Dermatolog upozorava: 'Ne češite se nakon uboda komaraca, ma koliko vam to bilo ugodno'

Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
02.07.2026.
u 15:30

U istraživanju na miševima znanstvenici su uspoređivali što se događa kada se nadraženo mjesto češe i kada se ono ostavi na miru

Ako ste ikada osjetili gotovo neodoljivu potrebu da počešete ubod komarca, niste jedini. Taj kratki osjećaj olakšanja mnogima je poznat, no stručnjaci upozoravaju da upravo češanje može pogoršati stanje. Iako se čini bezazleno, koža nakon toga može postati još nadraženija, crvenija, natečenija i osjetljivija. Razlog zbog kojeg češanje toliko godi krije se u reakciji živčanog i imunološkog sustava. Kada nas nešto svrbi, grebanjem stvaramo blagu bol koja privremeno nadjača osjećaj svrbeža. Mozak to doživljava kao olakšanje, ali problem je u tome što se istodobno pokreće dodatna upalna reakcija, piše Unilad.

Dermatolog dr. Daniel Kaplan sa Sveučilišta u Pittsburghu proučavao je upravo taj mehanizam. U istraživanju na miševima znanstvenici su uspoređivali što se događa kada se nadraženo mjesto češe i kada se ono ostavi na miru. Rezultati su pokazali da je češanje dovelo do jače upale, većeg oticanja i nakupljanja više upalnih stanica na zahvaćenom području. Kod miševa koji nisu mogli češati nadraženo mjesto reakcija je bila znatno blaža. Imali su manje otekline i manje upalnih stanica u tkivu. To je znanstvenicima pomoglo potvrditi ono što liječnici često govore i ljudima: češanje svrbeža uglavnom donosi više štete nego koristi.

Dr. Kaplan to objašnjava vrlo jednostavno. Ako ubod komarca ostavite na miru, kod većine ljudi svrbež će se smiriti relativno brzo. No ako ga počnete češati, ubod se može pretvoriti u problem koji traje danima. U cijelu priču uključeni su i mastociti, stanice imunološkog sustava koje sudjeluju u obrani organizma, ali i u alergijskim reakcijama. One mogu oslobađati histamin, tvar koja pridonosi svrbežu, crvenilu i oteklini. Kada češemo kožu, aktiviraju se i živčane stanice koje reagiraju na bol, a zatim se oslobađaju kemijski glasnici koji dodatno pojačavaju upalnu reakciju.

Drugim riječima, češanje stvara začarani krug. Što se više češemo, koža se više nadražuje, upala se pojačava, a svrbež može postati još izraženiji. Uz to, oštećena koža lakše može postati ulazno mjesto za bakterije, osobito ako se češemo prljavim rukama ili noktima. Zato liječnici savjetuju da se ubodi ne češu, koliko god to bilo teško. Umjesto toga, mjesto uboda može se rashladiti hladnim oblogom, oprati blagim sapunom i vodom te po potrebi namazati umirujućim gelom ili kremom protiv svrbeža. Ako se pojave jaka oteklina, bol, toplina kože, gnoj ili znakovi infekcije, najbolje je obratiti se liječniku.

Ubodi komaraca najčešće su samo neugodna ljetna smetnja, ali način na koji reagiramo može odrediti koliko će trajati. Kratko češanje možda donosi trenutni osjećaj zadovoljstva, no koža zbog toga može patiti puno dulje. Zato je najbolje pravilo jednostavno: ubod ohladiti, umiriti i pustiti ga da prođe bez dodatnog grebanja.

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Ključne riječi
oteklina Češanje grebanje ubod komarca

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