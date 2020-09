Ljudi sve češće ulaze u neobavezan odnos s dobrim prijateljima, evo zašto to nije pametna ideja

Prema istraživanju portala za upoznavanje, Match.com, trećina ljudi je u nekom razdoblju svog života počela razvijati osjećaje prema prijatelju - 38 posto muškaraca i 29 posto žena. Njih 32 posto na kraju je završilo s osobom s kojom su bili samo prijatelji, a kod 10 posto njih sve je ostalo samo na poljupcu. Jedna od 10 osoba malo je zakomplicirala cijelu situaciju, pa se čak našla u ljubavnom trokutu s prijateljima.

Influencerica Matea Frajsberger o svojoj borbi s napadajima panike: "Bila sam u strahu što će ljudi o meni misliti, dok nisam ispričala sve što mi je bilo na duši!"

Kako prenosi Daily Mail, ljudi danas sve više traže srodnu dušu i ljubav u bliskom krugu ljudi, pa je tako gotovo 40 posto njih u dobi od 25 do 34 godine izlazilo s prijateljem. Četvrtina je završila u krevetu, ali uglavnom je to bilo nakon nekoliko čašica alkohola. Takvi odnosi nisu završili dobro, a kako pokazuju rezultati istraživanja, 13 posto je požalilo što su ikada prešli granicu prijateljstva.



Stručnjakinja za veze Kate Taylor rekla je da je miješanje ljubavi i prijateljstva pravi rizik. "To što ste prijatelji s nekom osobom ne znači da imate iste ciljeve, poglede na život i iste ambicije. Ne mora značiti da će veza uspjeti, a veliki je rizik i situacija nakon prekida ako imate zajedničko društvo."

U liberalnoj Njemačkoj 'prijateljstvo s povlasticama' je OK: