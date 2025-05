Liječnik otkrio: Evo kako možete pogoditi veličinu muškarčeva penisa gledajući njegove ruke!

Liječnik Karan Rajan na Tik Toku je objavio video u kojemu se pozvao na studiju koja tvrdi da možete izmjeriti veličinu penisa muškarca i to jednostavnim pogledom na njegove ruke. Naime, on tvrdi da veličinu muškarčeva penisa možete procijeniti prema tome koliko mu je kratak kažiprst, piše The Sun.

"Prema urološkoj studiji u Asian Journal of Andrology, ako je kažiprst kraći u usporedbi s prstenjakom, to znači da muškarac ima veći penis. Ovo je poznato kao omjer druge i četvrte znamenke, a računa se tako da se duljina kažiprsta podijeli s duljinom prstenjaka. Što je kažiprst manji, to je manji omjer. To je slično kao urološka verzija korištenja podlaktice za izračunavanje veličine stopala", objasnio je liječnik.

Tvrdi i da manji omjer znamenki ukazuje na visoku izloženost testosteronu. Prema studiji, testosteron ne kontrolira samo buduću duljinu penisa, već i buduću duljinu prsta. Liječnik također kaže i da je to zanimljiva studija, ali da nije čvrsto pravilo.

Njegov video prikupio je nekoliko milijuna pregleda, a mnogi korisnici zainteresirali su se za njegovu teoriju. "Pitam se koliko muškaraca je odmah pogledalo svoje prste", napisala je jedna korisnica. "Je li ovo stvarno istina?!" glasio je drugi komentar.

Ovo očito nije jedini zanimljivi način za procjenu proporcija penisa. Neka istraživanja pokazala su da što je veći nos muškarcu, to mu je veći penis.