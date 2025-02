Liječnice razotkrile zablude: Ove poznate namirnice ne jačaju imunološki sustav

U sezoni bolesti, kada virusi i prehlade lakše napadaju, tada je važno dodatno paziti na svoje zdravlje. Osim odmaranja i održavanja higijene, prehrana igra ključnu ulogu u jačanju imuniteta. S nekim namirnicama možemo značajno poboljšati svoju otpornost na bolesti, poput voća i povrća bogatih vitaminima, cjelovitih žitarica, orašastih plodova i začina koji djeluju protuupalno. Uzimanje pravih nutrijenata može pomoći tijelu da se bori protiv infekcija i ubrza oporavak, čineći nas otpornijima na sezonske bolesti.

Popularni kućni lijekovi i poznate zdrave namirnice možda su više mit nego činjenica, kako su neki liječnici istaknuli. Istraživanje tvrtke Wren Kitchens otkrilo je koliko mnogi Britanci vjeruju u uobičajene prehrambene mitove, što je potaknulo dr. Deborah Lee i dr. Shama Singha da interveniraju i razotkriju te zablude. Također su istaknuli pet manje poznatih namirnica koje su uistinu superhrana za jačanje imuniteta, piše Express.

Jedan od raširenih mitova, prema istraživanju, jest da je češnjak snažan poticatelj imunološkog sustava. Međutim, dr. Lee je rekla da znanstveni dokazi, posebno iz studija na ljudima, ne podupiru baš ovu tvrdnju. "Iako češnjak može stimulirati određene imunološke stanice poput makrofaga, limfocita i stanica prirodnih ubojica, većina podupirućih studija provedena je na životinjama", objasnila je. Osim češnjaka, mnogi smatraju i da jogurt pomaže u borbi protiv bolesti.

No, iako jogurt doista nudi prednosti kao što je potpomaganje ravnoteže crijevnih bakterija, što neizravno podržava imunološki sustav, dr. Singh je naglasila da njegova uloga u izravnom jačanju imuniteta nije konačna. Isto vrijedi i za tamnu čokoladu i čili jer, usprkos dobrobitima za zdravlje, nisu izravno povezani s potporom imuniteta kao što se obično vjeruje. "Iako tamna čokolada sadrži polifenole s antioksidativnim svojstvima, njezin učinak na imunitet je minimalan. Čili je protuupalni zbog sadržaja kapsaicina, ali nema izravne veze ili dokaza za jačanje imuniteta", objasnila je dr. Singh.

Mnogi ljudi okreću se juhama kao hrani za utjehu kada su bolesni, ali 18 posto Britanaca također pogrešno vjeruje da je to superhrana koja će im pomoći u borbi protiv bolesti jačanjem imunološkog sustava. To jednostavno nije točno i najveća korist koju će bolesni ljudi vjerojatno imati od juhe je jednostavna hidratacija, objasnile su liječnice. No, mnogi su Britanci u anketi također točno identificirali neke namirnice koje su prava superhrana za jačanje imuniteta, poput borovnica.

"Borovnice su posebno su bogate antioksidansima, a njihovi polifenoli imaju antivirusna, antibakterijska i imunomodulirajuća svojstva", objasnila je dr. Lee. Liječnica je također preporučila lisnato povrće kao dio prehrane koja jača imunitet. "Recentna istraživanja pokazala su da konzumacija lisnatog povrća poput kelja potiče proizvodnju intraepitelnih limfocita koji su ključni dio imunološkog sustava crijeva", dodala je. Stručnjaci su preporučili uključivanje zelenog povrća u smoothieje, tjestenine, omlete ili pečene jela. Gotovo polovica ispitanih, točnije 47 posto, znalo je za sposobnost kurkume da jača imunološki sustav.

"Kurkuma sadrži kurkumin, snažan spoj s protuupalnim i antioksidativnim svojstvima koji pomaže smanjiti upalu, koja bi inače mogla oslabiti imunološki odgovor", objasnila je dr. Singh. Također, poznato je da agrumi povećavaju razinu vitamina C, neophodnog za podršku stanicama u borbi protiv infekcija. Đumbir je još jedan saveznik u borbi protiv upala i oksidativnog stresa. "Posebno je učinkovit u ublažavanju respiratornih infekcija i simptoma prehlade", zaključila je dr. Singh.