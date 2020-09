Lička kuća bila je i ostala gurmanski eldorado za prave ljubitelje janjetine

Lička kuća u srcu Nacionalnog parka Plitvička jezera otvorena je 1972. godine i odmah postala nezaobilazno mjesto za gurmane. Domaća janjetina s ražnja ili ispod peke, domaći lički sir, krumpir, sve što su Ličani posadili u svojim vrtovima, dolazi ovdje kuharima na stol. Ona je, zapravo, oduvijek sinonim za dobro jelo, hranu spravljenu od domaćih, ekološki uzgojenih namirnica, a to je ostala i danas. Rat, pa požar 2012. godine, dio su povijesti restorana koji je nakon obnove postao još atraktivniji; srce Ličke kuće ostalo je isto, zadržan je izvorni izgled tako da vas prve impresije obuzmu već na ulazu, pred stepenicama, pročeljem obloženim u masivne drvene oblice, pred terasom okruženom cvijećem, a dok prolazite do vas dopiru mirisi začinskog bilja iz vrta o kojem se brinu zaposlenici restorana.

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

No unutrašnjost je ono što ostavlja bez daha; već na ulazu imate dojam da ste ušli u nečiji dom. Osim nasmiješenog osoblja, dočekuje vas i osmijeh kuhara koji nadgleda jelo koje se priprema pod pekom u velikoj otvorenoj peći. U jednom su uglu pokrivene peke, a u drugom vatrica koju održavaju bukove cjepanice, posvuda vas okružuje drvo. – Tako je nekada bilo u kućama – ognjište je bilo centralno mjesto zbivanja, tu se kuhalo, grijalo se, sušilo odjeću, oko peći se okupljala obitelj, jelo se, družilo. Tu toplinu ličkog doma možete osjetiti u našem restoranu. Tako su i lički krpani koji prekrivaju drvene klupe i na kojima gosti sjede radile žene iz Otočca iz udruge Gačanka kako se nekada radilo, na tkalačkom stanu. Pazimo doista na svaki detalj, od rasvjete, porculana, čaša, ukrasa, namještaja, a na tanjuru mora biti autohton i domaći proizvod jer to je priča koju vam Lička kuća želi ispričati – kazuje nam Milan Bićanić, direktor Obračunske jedinice Nacionalnog restorana Lička kuća. Tu praksu Nacionalni park provodi i danas – stipendiraju učenike u suradnji sa Srednjom školom Plitvička Jezera iz Korenice. Trenutačno stipendiraju 49 učenika; među njima su budući kuhari, konobari, slastičari.

Uveli smo i jela za vegane

– Time vežemo mlade ljude da tu ostanu, usavršavaju se, napreduju, da budu, mogu to slobodno reći za Ličku kuću, dio obitelji koja vodi brigu o tome da se gost kod nas osjeća ugodno i opušteno. Trenutačno imamo 50 zaposlenih u restoranu, atmosfera je kao kod kuće, takav je odnos prema poslu i prema gostu. Stoga ne čudi da je u recenzijama uvijek naglašena ljubaznost osoblja restorana – dodaje nam direktor Bićanić. Zaposlenici su mahom ljudi iz toga kraja, a imaju od nekoliko pa do 25 ili 38 godina staža, koliko ima Bićanić. – Imamo doista široku paletu naših tradicionalnih jela, ali i čitav niz jela za vegetarijance, vegane, jela bez glutena, zatim za one kojima neke bolesti, poput dijabetesa, diktiraju prehranu. Svima se možemo prilagoditi, jer imamo zdrave i ekološke namirnice naših OPG-ovaca. Sve to doprinosi kvaliteti naše usluge i tome da nam se gosti, a to su uglavnom stranci, vraćaju. Nacionalni je park lijep svima, a mi smo spojili priču parka s restoranom – kaže Bićanić.

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

Tomislav Kovačević, ravnatelj JU NP Plitvička jezera ističe da su edukacija osoblja i praćenje kulinarskih trendova danas iznimno važni u stvaranju vlastite jedinstvene priče kakva Lička kuća svakako jest. – U sklopu Gastroakademije Nacionalnog parka Plitvička jezera stalno provodimo edukacije našeg kuharskog osoblja. Edukaciju provodimo i za slastičare i konobare. Rezultati toga vide se prvenstveno na meniju Ličke kuće. Ovaj je restoran oduvijek bio na glasu, a sada smo ga doista pretvorili u vodeći a’la carte restoran u Lici. Ovdje je, naravno, naglasak na kontinentalnoj ličkoj hrani koja uključuje lokalne ličke namirnice pripremljene na način koji današnje tržište očekuje. Uz to, sva se jela pripremaju unutar restorana – kazao je Tomislav Kovačević.

Dario Špehar, šef kuhinje u Ličkoj kući, dodaje da ne koriste nikakve praškaste dodatke, već sve umake, juhe i temeljce proizvode sami od svježeg povrća i mesa, bez aditiva i umjetnih pripravaka. Kaže da su gosti to prepoznali, pa ga, kao šefa kuhinje, sve češće zovu za stol nakon obroka kako bi nešto pitali i pohvalili kuhinju. – Nekada smo uglavnom pripremali našu poznatu janjetinu na ražnju, ali sada gosti uživaju u novim menijima, žele tu istu janjetinu probati na drukčiji način, s više umaka, raznih začina i to ih oduševi – priča nam Dario Špehar koji je i dvostruki pobjednik Hrvatskog kuharskog kupa te bi trebao voditi hrvatsku reprezentaciju na idućem Svjetskom kuharskom kupu.

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

Dug je popis jela koji će vam oduševiti nepce u srcu Like. Od domaćih rakija od šljiva, borovnica, jabuka, kruške, do raznih sireva; kravljih i kozjih iz lokalnih OPG-ova, pa će se tu naći i poznati škripavac na hladnoj plati s domaćim sirevima. Ima tu i domaćih kobasica s junetinom, slanine, pršuta, ali i čitav niz jela od domaće tjestenine, od kojih je popularna tjestenina sa skutom. U jesen i zimu možete pojesti sarmu, zelje, grah, kobasice, police – krumpir pečen u kori sa slaninom, uglavnom u svako godišnje doba, kao što možete doživjeti ljepotu Nacionalnog parka u raznim bojama, tako možete doživjeti i razne okuse i sezonska lička jela u restoranu.

Domaća lička pramenka

– Naše je najpoznatije jelo janjetina i teletina ispod peke. No pripremamo i janjeći kotlet sa začinskim biljem, zatim pljeskavicu od janjetine sa škripavcem u maramici od janjetine što joj daje posebnu aromu. Koristimo puno umaka i začina koje sami proizvodimo. Naravno, janjetina s ražnja uvijek je u ponudi – priča nam M. Bićanić. Da ćete u Ličkoj kući doista jesti domaću, najkvalitetniju janjetinu koja je stasala na ličkim pašnjacima, jamče vam u restoranu, budući da nabavljaju ličku pramenku, pasminu koja je prije dvije godine u EU dobila zaštitu geografskog podrijetla. Pohvalit će vam se i ličkim pivom, imaju sve vrste Velebitskog piva. A gosti Ličke kuće doista su svijet u malom, kako nam kažu domaćini, baš poput posjetitelja koji se dive prirodi Plitvičkih jezera; ima ih iz svih krajeva zemaljske kugle.

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL