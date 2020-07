Kontroverzna stručnjakinja: Ako vaš partner razgovara s drugim ženama, ostavite ga

Pitate se zašto vaš partner nije spreman na sljedeći korak u vašem odnosu? Stručnjakinja za odnose Anna Bey otkrit će vam glavne razloge. Ova stručnjakinja iz Švedske često daje savjete ženama kako pronaći bogatog muškarca, a sada objašnjava koji su glavni pokazatelji da muškarac nije spreman za ozbiljnu vezu, prenosi mirror.co.uk.

Često otkazuje planove

Anna savjetuje da ne gubite svoje vrijeme na muškarca koji stalno otkazuje vaše planove. - Ako on stalno u zadnjem trenu otkazuje planove s vama, onda nije zainteresiran za vas. Ako je nepouzdan s vašim planovima, ne cijeni vas dovoljno. Zapamtite da je važno cijeniti sebe, ali i partnera - kaže Anna.

Nije dosljedan u svojim riječima

Muškarci koji nisu sigurni žele li ozbiljnu vezu ili ne često nisu spremni skrasiti se. Neodlučnost je ozbiljan problem i znak za lošu vezu. Ako je nesiguran oko svojih osjećaja prema vama, onda nije spreman za ozbiljnu vezu.

Priča s drugim ženama

Ovo je kontroverzno razmišljanje, ali Anna vjeruje da muškarci ne bi trebali pričati s drugim ženama ako imaju u planu ozbiljnu vezu, čak ni sa svojim ženskim prijateljicama. - Ako priča s drugim djevojkama na društvenim mrežama, čak i ako su prijateljice, to je veliki znak nepoštovanja prema vama. Ako je stvarno zainteresiran za vas, neće pričati s drugim curama. Tako si samo ostavlja druge opcije otvorene - objašnjava Anna.

Provodite previše vremena odvojeno

Iako je dobro provesti vrijeme s drugim ljudima, Anna vjeruje da se to ne smije događati redovito. Objašnjava da kada muškarac provodi više vremena sa svojim prijateljima, to je očiti znak da postoje problemi u odnosu. Tako pokazuje da mi niste prioritet, već su to njegovi prijatelji.

Škrt je prema vama

Još jedno njezino razmišljanje koje uzrokuje velik rasprave, a to je da muškarcu koji troši više novaca na vas je više stalo. - Novac je jezik ljubavi, a ako ste s nekim, želite mu pokloniti cijeli svijet. Ako je muškarac škrt prema vama, to je znak da nije zainteresiran za vas - kaže Anna.

