Koji kruh jedete? Dijetetičarka otkrila što je najbolja opcija i koji trebate izbjegavati

Kruh je sastavni dio prehrane gotovo svake osobe. Ako i pazite na liniju, bez kruha vjerojatno ne možete pa odabirete zdravije verzije poput kruha od cjelovitih žitarica.

Stručnjaci kažu kako su odrasloj osobi potrebne od dvije do četiri šnite kruha na dan te da on može biti dio zdrave prehrane, no samo ako ga pravilno birate.

Dijetetičarka Susie Burrell otkrila je koji je kruh najzdraviji, a koji pak treba izbjegavati.

Kruh od cjelovitih žitarica

– Definitivno najbolja verzija kruha, no šnita vam treba biti manja i pazite koliko žitarica sadrži. Što više žitarica ima to je bolje za kontrolu razine glukoze u krvi – kaže Susie Burrell. Kruh od cjelovitih žitarica jako je dobar za probavni sustav te je bogat hranjivim tvarima, no ne dajte da vas zavara jer ima jednako kalorija kao i ostali.

Integralni kruh

Velika mu je prednost što je bogat vlaknima. – Ako ne podnosite žitarice, integralni kruh je druga najbolja opcija – kaže dijetetičarka. Integralni kruh sadrži puno više vlakana od bijeloga kruha, a sadrži i minerale poput magnezija, cinka i kalija.

Kruh s dodanim vrijednostima

Kupiti ga možete u gotovo svakoj trgovini, a stoji na policama zdrave hrane. Sadrži sve u jednome, od žitarica, vlakana, vitamina i dobrih masnoća. – Ako izgleda kao bijeli kruh i dalje je to bijeli kruh uz dodatak 'zdravih' vrijednosti. To je bespotrebno bacanje novca – kaže ova dijetetičarka.

Bijeli kruh

Iako ga ljudi najčešće kupuju, on je najlošija opcija. – Bijeli kruh najbrže se probavlja i podiže razinu glukoze u krvi što nije dobra opcija. Ako djeca ne žele jesti kruh od cjelovitih žitarica, nemojte im kupovati bijeli kruh jer dok god ga kupujete oni će ga jesti i neće se moći naviknuti na druge opcije – ističe Susie Burrell.