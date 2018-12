Kako si Hrvati mogu priuštiti zimovanja i skijanje

Dolazi nam najveselije doba godine i, ako imamo dovoljno velike prhode, preostaje samo pitanje kako ga provesti. Mogućnosti je bezbroj i svaka je bolja od druge, pogotovo ako želite odvojiti nekoliko dana za skijanje, proslaviti Božić u nekom od raskošno okićenih gradova ili pobjeći preko granice s nekim posebnim za doček Nove godine. Skijanje u Alpama, proslava Božića u Beču, doček Nove godine u nekom uzbudljivom europskom gradu – to zvuči još bolje, zar ne?

Ipak, čini se da bi se trebalo dogoditi čudo (ili barem dobiti na lotu) da bi se išta od toga, a pogotovo sve to, moglo ostvariti. Srećom, Ferratum banka nudi vam mnogo realnije i mnogo dostupnije rješenje - brze pozajmice koje će vam na računu biti u trenu, a koje vas neće baciti na prosjački štap kada ih budete otplaćivali.

Na skijanje s kreditom s 0 kn troškova

Iako se skijanje smatra skupim sportom, nema razloga da si i vi ne priuštite bar nekoliko dana snježnih radosti i to u top skijaškim destinacijama u Europi. Bilo da je to St. Moritz u Švicarskoj, Cortina d'Ampezzo u Italiji, St. Anton u Austriji ili Chamonix u Francuskoj, sve su ovo mjesta koje bi trebalo posjetiti barem jednom i uživati u predivnom zimskom krajoliku, čak i ako niste vrsni skijaš.

Čak i tako popularna mjesta neće biti veliki izazov za vaš džep, uz pomoć kredita Ferratum banke i njihove aktualne ponude BESPLATNIH kredita! Za vrijeme trajanje ove akcije možete uzeti kredit do 4000 kuna s 0 kn bankovnih naknada i rok otplate do 30 dana. Besplatan kredit znači upravo to - vraćate točno onoliko novaca koliko ste posudili!

Foto: Promo

Do savršenog dočeka u inozemstvu s nekoliko klikova mišem

Ako već dugo sanjate čarobni Božić u nekom od najljepših gradova Europe kao što su Beč ili Prag, poznatim po svojim čarobnim božićnim sajmovima, ako biste željeli posjetiti Laponiju - zemlju Djeda Božićnjaka ili neke od okolnih zemalja, kao što su Finska, Švedska ili Norveška, to nikada nije bilo jednostavnije. Baš kao ni doček Nove godine u Europskim prijestolnicama kao što su London, Bruxelles ili Berlin. I ovo je moguće uz ponude Ferratum banke!

Već postojećim korisnicima banka nudi 30% popusta na bankovnu naknadu pri uzimanju bilo kojeg Ferratum kredita s rokom otplate do 30 dana. Sve što trebate je otići na stranicu Ferratum banke, odabrati iznos kredita i rok otplate te unijeti osobne podatke, odnosno ime, prezime, adresu, OIB, IBAN, email adresa i broj mobitela.

Isplata na račun za 5 minuta potrošenih na prijavu

Nakon poslane online prijave, uploadajte dokumentaciju koja mora sadržavati i obostranu sliku osobne iskaznice, obostranu sliku kartice tekućeg računa te sliku vašeg lica uz osobnu iskaznicu. Ako vam treba pomoć u bilo kojem koraku, na raspolaganju vam stoji korisnička služba banke. Nakon odobrenja kredita, bit će vam poslan Ugovor o kreditu, kojeg potpisanog vraćate banci putem maila ili WhatsAppa te uz njega priložite i potvrdu o jamstvu.

Vrlo brzo nakon posljednjeg koraka, novac će sjesti na vaš račun i sljedeći je samo da pronađete svoju savršenu zimsku destinaciju i provedete blagdane onako kako ste do sada mogli samo sanjati!