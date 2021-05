Jeste li znali da ste ujutro nakon buđenja nekoliko centimetara viši nego navečer prije spavanja?

Svaka osoba je u prosjeku viša 1 do 3 centimetara ujutro nakon buđenja u odnosu na kraj dana, prije spavanja. Teorija je to koja se otkrila još 2017. u jednom istraživanju, ali tek sada su mnogi za nju saznali - i ostali šokirani.



Razlog leži u tome što se hrskavica u kralježnici i koljenima smanjuje dok hodamo i općenito doživljavamo utjecaj gravitacije tijekom dana, pa se smanjimo za koji centimetar do večeri.

Također, osim visine, postoji razlika i u težini - ujutro smo nešto lakši - što je potpuno logično jer tijekom noći svi blago dehidriramo i izgubimo tekućinu kroz znojenje, a tijekom dana je ponovno vratimo i unesemo hranu koja navečer poveća broj na vagi.



Isto tako, metabolizam radi dok spavamo i troše se kalorije dok dišemo i održavamo toplinu tijela, prenosi UNILAD objašnjenje znanstvenika.

