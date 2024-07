Jeste li genije? Ako riješite ovaj matematički problem bez korištenja kalkulatora možete reći da jeste

Poznato je da održavanje vašeg mozga aktivnim pomaže u poboljšanju kognitivnih performansi, poboljšava pamćenje i pomaže u fokusu i pažnji. Neki čak vjeruju da redovito vježbanje mozga može odgoditi simptome demencije. Mozgalice dolaze u svim oblicima i veličinama, a ova se zagonetka pokazala toliko teškom da je očito mogu riješiti samo oni s visokim IQ-om, piše Mirror.

Iako će natjerati vaš mozak da razmišlja izvan okvira, izazivajući vas da riješite problem poboljšat ćete sposobnost svog uma da se usredotoči na zadatak, kao i svoje pamćenje i cjelokupnu kognitivnu sposobnost.

Jedno pitanje pokazalo se dosta teškim za one koji se muče s matematikom, ali i za one koji smatraju da su dobri u njoj. Naizgled jednostavno pitanje traži od ljudi da dopune jednadžbu – ali to nije tako lako kao što se čini. Pitanje testa iz matematike koje se dijeli na društvenim mrežama glasi: ‘3×3-3÷3+3’. Izazov je prvotno objavljen na Instagramu i prikupio je stotine komentara ljudi koji su ga pokušavali riješiti.

Sada, na prvi pogled, moglo bi se pokušati riješiti problem nizom u kojem se nalazi. To bi bilo jednako: tri pomnoženo s tri jednako je devet. Devet minus tri jednako je šest, šest podijeljeno s tri jednako je dva, dodajte tri i konačni odgovor bi bio pet.

VEZANI ČLANCI:

Ovo je odgovor do kojeg su mnogi došli, ali nažalost nije točan. U matematici postoji proces koji se zove BIDMAS ili BODMAS . BIDMAS je akronim koji se koristi da vam kaže točan redoslijed za dovršetak jednadžbe kada postoje različite operacije. To je skraćenica za zagrade, indekse, dijeljenje, množenje, zbrajanje, oduzimanje (Brackets, Indices, Division, Multiplication, Addition, Subtraction).

VEZANI ČLANCI:

Dok su mnogi ljudi došli do odgovora pet, drugi su bolje razmislili te objasnili slijed i odredili točan odgovor. Jedan je korisnik napisao: ‘Da bismo ispravno riješili matematičku jednadžbu, koristimo redoslijed operacija (BIDMAS: zagrade, indeksi, množenje i dijeljenje (slijeva nadesno), zbrajanje i oduzimanje (slijeva nadesno) ). Ovo su koraci: 1. Prvo izvedite množenje i dijeljenje: 3 × 3 = 9 i 3 / 3 = 1. 2. Vratite rezultate natrag u jednadžbu: 9 - 1 + 3. 3. Izvršite zbrajanje i oduzimanje u nizu: 9 - 1 = 8, 8 + 3 = 11. Dakle, rješenje je = 11’.

Google otkrio koji su mobiteli laka meta hakerima: Provjerite je li vaš među njima: