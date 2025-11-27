Jednostavno uklonite mrlje od čaja s odjeće: Sve što vam treba je jedna stvar iz kupaonice

Iako su kava i čaj omiljeni napici, njihove tamne mrlje mogu biti izazov za ukloniti, osobito ako nisu odmah tretirane. Ove mrlje mogu brzo upiti u tkaninu i postati teško uklonjive jer sadrže prirodne pigmente koji se vežu za vlakna. Ako ste imali nezgodu sa šalicom čaja, ovaj trik za čišćenje mogao bi vam biti spas, piše Express.

Bilo da ste nekako potpuno promašili usta i nagnuli šalicu direktno na majicu dok ste pokušavali otpiti gutljaj ili ste slučajno udarili o stolić i šalica se prevrnula, prolijevanja su neizbježna s vremena na vrijeme. Čaj sadrži tanine, organske spojeve koji uzrokuju da se pigmenti boje u čaju vežu za druge površine, zbog čega ponekad možete primijetiti mrlje od čaja unutar vaše omiljene šalice.

Međutim, to također znači da čaj lako može ostaviti mrlje na odjeći, tepisima i namještaju. Ako imate mrlje od čaja koje očajnički želite ukloniti, ne brinite. Obožavatelji čišćenja na Facebooku podijelili su jednostavan način uklanjanja mrlja s odjeće, koristeći nešto što vjerojatno već imate kod kuće. Trik je podijeljen u Facebook grupi za obožavatelje stručnjakinje za čišćenje, gospođe Hinch.

Jedna članica je objasnila da je imala problema s uklanjanjem mrlje od čaja s džempera te je tražila pomoć od drugih ljubitelja čišćenja o najboljem načinu rješavanja mrlje. Među prijedlozima bila je i jedna jednostavna, ali učinkovita opcija, a to je korištenje sapuna. "Utrljajte u mrlju malo bijelog sapuna. Ostavite nekoliko minuta i operite na uobičajeni način. Djeluje na mnoge mrlje i ne ostavlja tragove na tkaninama", napisala je članica.

Iako će sapun bilo koje vrste pomoći, preporuče se koristiti bijeli sapun kako da izbjegli mogućnost da boje u sapunu dodatno oboje ili ostave mrlje na tkanini. Upotreba sapuna nije bila jedini prijedlog jer su neki komentatori također preporučili ženi da koristi tekući deterdžent za pranje posuđa da bi uklonila mrlju. Ovaj trik djeluje na sličan način kao i trik sa sapunom.

Ako prolijete čaj po odjeći, najbolje je djelovati brzo. Što prije tretirate mrlju, lakše ćete je ukloniti. Ako je mrlja vrlo svježa, obrišite je čistom krpom da upije višak vlage i nikako nemojte trljati, a zatim isperite hladnom vodom. Vruća voda može stvrdnuti mrlju i otežati njezino uklanjanje, stoga se uvijek savjetuje ispiranje područja hladnom vodom. Ako je moguće, također biste trebali isprati mrlju s unutarnje strane tkanine kako biste pokušali izgurati čaj iz vlakana, umjesto da ga gurnete dublje u tkaninu.

Zatim biste na mrlju trebali nanijeti tekućinu za pranje posuđa, deterdžent za pranje rublja ili sapun. Koristite prste ili čistu spužvu da nježno utrljate proizvod, a zatim ga ostavite pet do 10 minuta da razgradi tanine. Isperite proizvod s još hladne vode i zatim operite na uobičajeni način.

