Astrologija otkrila tko je najpouzdaniji za volanom: Ova 4 horoskopska znaka su najbolji vozači
Ponašanje za volanom produžetak je naše osobnosti, a astrolozi tvrde da nam datum rođenja može otkriti sklonost određenim navikama. Zanimljivo, time se nisu bavili samo oni, već i razna istraživanja koja su analizirala podatke prikupljene iz vozila. Iako se rezultati ponekad razlikuju, četiri znaka gotovo se uvijek nalaze na vrhu ljestvice kao najpouzdaniji i najsigurniji sudionici u prometu. Njihove urođene osobine čine ih vozačima pored kojih se možete osjećati sigurno, prenosi Marmalade.
Jarac: Na samom vrhu ljestvice najboljih vozača gotovo redovito se nalazi Jarac. Pripadnici ovog zemljanog znaka poznati su po svojoj disciplini, strpljenju i sposobnosti da ostanu smireni i u najstresnijim situacijama. Vožnji pristupaju s velikom ozbiljnošću i odgovornošću, nikada ne riskiraju bespotrebno i strogo se pridržavaju pravila. Njihova praktičnost znači da će uvijek isplanirati putovanje unaprijed i dati si dovoljno vremena, zbog čega rijetko donose ishitrene odluke. Njihova pribranost čini ih vozačima koji neće paničariti u gužvi niti se upuštati u sukobe.
Lav: Iako bi se zbog njihove vatrene prirode moglo pomisliti drugačije, Lavovi slove za iznimno sigurne i pouzdane vozače. Svoju urođenu samouvjerenost prenose na cestu, ali na velikodušan način, ostavljajući drugim vozačima dovoljno prostora. Lavovi su strpljivi i oprezni, a njihov ego tjera ih da u svemu budu najbolji, pa tako i u poštivanju prometnih pravila. Iako ponekad voze malo brže, općenito su vrlo pribrani te koče i ubrzavaju s osjećajem.
Rak: Pripadnici znaka Raka poznati su po svojoj brižnosti i zaštitničkoj prirodi, što se očituje i u njihovom stilu vožnje. Iznimno su pažljivi i obzirni prema svim sudionicima u prometu, koje doživljavaju kao dio "proširene obitelji". Uvijek će držati siguran razmak i kočiti na vrijeme, zbog čega se putnici s njima osjećaju sigurno. Budući da su odgovorni, rijetko imaju potrebu za opasnom vožnjom. Jedina mana im je povremena preosjetljivost, zbog koje poteze drugih vozača mogu shvatiti previše osobno, no rijetko ulaze u sukob.
Djevica: Četvrti znak koji se redovito ističe kao vrhunski vozač je Djevica. Poznate po metodičnosti, analitičnosti i pažnji posvećenoj detaljima, Djevice su za volanom izuzetno savjesne. Neprestano skeniraju cestu, primjećujući potencijalne opasnosti prije drugih. Njihova sklonost pravilima čini ih vozačima koji se drže ograničenja brzine i signalizacije. Iako ih neki opisuju kao pomalo nervozne, ta osobina čini ih iznimno opreznima, a njihov perfekcionizam jamči da im neće promaknuti nijedan važan detalj u prometu.