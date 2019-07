Jedan dio tijela nikako ne biste trebali špricati parfemom!

Parfemi sadrže visoke razine alkohola koji štetno djeluju na kosu, točnije isušuju je. Čak će i od jednog ili dva prskanja biti vidljive posljedice. Može djelovati i na iritaciju vlasišta, a može također izazvati i ljuštenje te perut.

Sophia Hilton, vlasnica frizersog salona "Not Another Salon" za Stylist je izjavila: "Ne razmišljamo dva puta o stavljanju parfema na vrat, a ne razmišljamo ni o tome koliko parfem ima alkohola i koja količina će se zapravo upiti u kosu, a ne u kožu. Još gore, neke djevojke namjerno stavljaju parfem direktno na kosu, a kasnije se pitaju kako to da su im kosa i tjeme tako suhi." Ipak, postoje određeni mirisni proizvodi koji su namijenjeni stavljanju na kosu, a da je ne oštećuju.