'Ja ostajem doma s djecom pa me suprug tretira kao sluškinju: Traži i da mu pakiram stvari kad putuje!'

Nerijetko se život para drastično promijeni nakon što dođu djeca, posebno za roditelja koji ostaje kod kuće i o njima brine; što je posao koji nikad ne završava. Neki ipak ne poštuju dovoljno sve što taj partner napravi, a to je nedavno online pokazala i jedna anonimna žena koja priča da se s mužem posvađala jer on misli da bi mu kad ide na put, kad je već doma, trebala i spakirati torbu, prenosi Mirror.

Ona kaže da njezin suprug na to gleda kao na njezinu dužnost, kao na dio njenih svakodnevnih poslova jer ipak je ona ta koja ostaje kod kuće...

"Moj muž radi puno radno vrijeme dok ja ostajem kod kuće s troje djece. On dijeli brigu o djeci 40/60, ali mi 'dopušta' da se nosim sa svim kućanskim poslovima; od čišćenja, kuhanja, usisavanja, odlaska u kupovinu i slično; i još govori kako mi je to dužnost jer ne radim”, počela je u svojoj objavi.

"Prije nekoliko dana mama ga je pozvala na vjenčanje njegove sestre. Mene nije zvala jer je vjenčanje navodno 'bez djece', ali pretpostavljam da je to zapravo zbog naše nedavne svađe o tome koju bi školu trebao pohađati moj najstariji sin. Noć prije leta muž me zamolio da mu spremim stvari i dobacio mi popis onoga što mu treba. Vratila sam mu papir i rekla mu da ga neću ja pakirati. Bio je zbunjen i pitao me zašto, pa sam mu rekla da sam umorna i otišla sam na kat spavati. Nekoliko trenutaka kasnije upao je u sobu nazvao me sitničavom jer sam mu odbila pomoći da se spakira samo zato što nisam pozvana na svadbu”, ispričala je.

Dodala je kako je suprug očekivao da će mu ona spremiti stvari jer ‘ona to uvijek radi’, ali je ona ostala čvrsta pri svojoj odluci i odbila mu pomoći kod pakiranja. On je tada izgubio živce i počeo vikati, te u tri ujutro upalio sva svjetla kako bi se spakirao i spriječio joj da spava.

“Otišao je na vjenčanje, a vratio se uznemiren i nastavlja se žaliti na moj stav. Jesam li pogriješila što ga nisam spakirala?”, pitala je druge korisnike društvenih mreža.

Više od 1800 ljudi odgovorilo je na njezinu objavu, a većina joj je poručila da nije pogriješila.

"Vaš se muž ponaša loše prema vama. Majka koja ostaje kući s troje djece ne bi trebala obavljati 100% kućanskih poslova, a pakiranje njegove odjeće ni nije kućanski posao. On kao da je jedno od djece, a vi njegova mama. Također, ne pozvati vas na vjenčanje jer je 'bez djece'? Pa niste vi dijete. Tretira vas kao sluškinju”, komentirala je jedna korisnica.

"Čuvanje djece je posao od 80 sati tjedno, ako imaš sreće. To je 16-satni dan s noćnim dežurstvom! Opet, ako imaš sreće”, dodala je druga korisnica.

