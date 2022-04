'Djevojka s kojom se viđam priznala mi je da je već godinama u vezi s oženjenim muškarcem'

Zaljubio sam se u djevojku koju sam upoznao online, ali sad se pitam što mi je to trebalo. Rekla mi je da je njena veza s oženjenim muškarcem završila, no nedavno mi je priznala da se još uvijek viđa s njim i da to traje već godinama. Jako ju je, kaže, povrijedio i ona mu je svejedno oprostila. Nas se dvoje viđamo već šest mjeseci i htio sam da i službeno budemo zajedno, napisao je jedan muškarac za The Sun.

Kada su se upoznali 'kliknuli' su, kaže, na prvu. Rekla mu je da ju je bivši povrijedio i da nije spremna na ozbiljnu vezu što je on prihvatio. Počeli su se viđati i dogovorili se da neće izlaziti s drugima, što je on shvatio kao pozitivan znak. Nisu se mogli zasititi jedno drugoga i stalno su bili zajedno, a rekla mu je i da se zaljubljuje u njega i da ju to plaši.

- Objasnila mi je da je muškarac koji ju je povrijedio oženjen. Obećavao joj je da će ostaviti ženu i djecu, a čak je za nju iznajmio i stan u kojem je živjela. Ipak, 'završilo' je kada je ona zatrudnjela, a on nije bio uz nju već je inzistirao na pobačaju, a nakon što je to napravila više joj se nije javljao pa je ona navodno tu vezu prekinula - dodao je.

Nakon što je čuo kako se taj muškarac ponašao, priča počeo se posebno zaštitnički ponašati prema njoj, no kad ju je odlučio pitati da mu i službeno bude djevojka ona se naljutila i rekla mu da ne želi biti u vezi. Tjedan dana mu nije ni odgovarala na poruke, a onda mu je poslala objašnjenje da će ipak ostati s tim oženjenim muškarcem. On sada nije siguran treba li ju pustiti ili se nastaviti truditi oko nje.

- Nije da se samo viđa s drugom osobom, ona je u pravoj dugoj vezi s nekim tko je zauzet i nedostupan, a dok to sama ne okonča neće biti s vama u vezi kakvu vi želite i zaslužujete. Žao mi je jer je jasno da značite jedno drugome, ali dok ona nije istinski dostupna vaš se odnos ne može uistinu razviti. Najbolje je da napor koji ulažete u nju uložite u upoznavanje nekog novog tko je dostupan - odgovorila mu je Deidre.

