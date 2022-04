'Spavam s mužem najbolje prijateljice: Nije mi žao jer je i ona varala, a i seks je super!'

Spavam s mužem svoje najbolje prijateljice i, iako znam da je to užasna izdaja, ne mogu prestati; a ona je prije par godina imala aferu s mužem jedne naše zajedničke prijateljice pa nije baš nevina... Uvijek sam se dobro slagala s njezinim mužem i svi smo zajedno izlazili, no onda mi je odjednom počeo slati poruke koje nisu baš bile prijateljske i shvatila sam da želi nešto više. Uvijek sam ga smatrala privlačnim pa mi je to iskreno blaskalo!, napisala je jedna anonimna žena za The Sun.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Rekao joj je, dodaje, da mu seksualni život nije baš dobar otkad su on i supruga dobili sina prije dvije godine, a isto joj je rekla i prijateljica. Jednog popodneva ga je pozvala na kavu, a dok ju je pripremala on joj je prišao s leđa i zagrlio ju oko struka. Nije ga odgurnula i počeli su se strastveno ljubiti, a zatim su otišli u spavaću sobu. Tako je počela afera koja traje već tri mjeseca.

- Nedavno mi je rekao i da me voli i da želi biti sa mnom, a ne s mojom najboljom prijateljicom. Nas dvoje si puno bolje odgovaramo nego njih dvoje. Nikad nisam imala bolji seks, a uz to je brižan i divan. Svjesna sam što radim, ali i ona je njega varala. Ako ju ostavi uništit će njihovu obitelj i naše prijateljstvo ali ako ga prestanem viđati slomit će mi se srce - dodala je.

- Znate da je to što radite pogrešno i pokušavate to sebi opravdati govoreći da je i ona njega varala, ali dvije nepravde ne čine dobro. Ne radi se samo o vašoj najboljoj prijateljici, oni imaju i malog sina. Ne možete biti sigurni da je iskren kada kaže da želi biti s vama, a ne s njom. Ljudi često često daju obećanja koje neće ispuniti u žaru strasti . odgovorila joj je Deidre.

Deset godina dopisivala se s muškarcem koji ne postoji: Osoba iza tipkovnice zapravo joj je bila vrlo blizu...