Istraživanja pokazala: Određene riječi mogu nagovijestiti kraj veze i to čak 3 mjeseca unaprijed!

Kada ljubav ide prema svom kraju nikada se ne radi o jednostavnim emocijama ili laganom periodu. Prekid odnosa između dvoje ljudi koji su se nekad voljeli nije jednostavan čak ni kada je sporazuman ili ako oboje znaju da nemaju nikakvu budućnost. No možda je teži ako osoba koju volite ne želi biti s vama ili ako vi morate reći nekome da ode iz vašeg života, piše Science Alert.

Ali mogu li se prekidi predvidjeti? Postoje skriveni znakovi skorog prekida i do tri mjeseca prije nego što se dogodi, pokazalo je novo istraživanje - samo trebate obratiti pozornost na jezik kojim se ljudi služe i to ne samo kada partneri govore o svojoj vezi. Novo istraživanje analiziralo je više od milijun objava na Redditu i pokazalo da su se riječi koje su ljudi koristili u razgovorima o svim vrstama različitih tema značajno promijenile - ponekad mjesecima prije nego što je sudbina njihove veze konačno odlučena.

VEZANI ČLANCI:

U svom istraživanju ispitan je jezik koji ljudi koriste na Internetu, točnije na „Redditu“, kada se suočavaju s prekidom veze. Na platformi postoje razni forumi na temu ljubavi, veza te njihovog kraja. Na temelju toga su znanstvenici razradili određene jezične oznake koje mogu ukazivati na prekid.

Od MI do JA: Osobito je jedna riječ, odnosno njezina promjena, zapela za oko: JA. Do tri mjeseca prije prekida su ljudi počeli više govoriti o sebi u ja-formi umjesto u mi-formi. Većina ljudi vjerojatno i ne primjećuje ovaj mali, ali važan izbor riječi. Ali, to vam daje dubok uvid. Naime, kada o sebi počnemo govoriti kao o pojedincima umjesto kao o paru, a osobito kada zamišljamo budućnost, čini se da naš podsvjesni partner više ne zauzima fiksni dio zajedničke budućnosti.

GALERIJA: Znanstvenici tvrde: Ovo je najlakši način da prebolite prekid veze!

Ne morate to ni sami primijetiti, jer se, nažalost, samo iskristalizira u načinu na koji komuniciramo s drugim ljudima o vezi. Čini se da se jezično odvajamo jedni od drugih puno prije nego što to učinimo fizički. Sve u svemu, naš način izražavanja trebao bi se promijeniti tijekom dugog vremenskog razdoblja oko kraja veze – otprilike tri mjeseca prije i do šest mjeseci nakon toga. Inače, znanstvenici su iz toga zaključili da nam je također potrebno oko pola godine da procesuiramo prekid.

Veza rijetko prijeđe točku razdvajanja. Polako se kuha i raspada neko vrijeme prije toga, dok je se mi još držimo. Ako i sami primijetimo promjenu u izboru riječi, vrijedi pogledati pobliže. Treba se zapitati ima li ikakvih problema u vezi. Želimo li još uvijek zajedničku budućnost. I kako to možemo omogućiti ako o promjenama u vezi govorimo tako rano.

Bračni par psihologa: "Ako želite da vam veza uspije, svaki dan radite ove tri stvari"