Ispovijest žene s hipohondrijom: 'Stalno mislim da imam koronavirus, ne mogu spavati po noći'

Svako jutro kada se probudi, Laura White iz Velike Britanije panično pali televiziju kako bi čula najnovije vijesti jer se boji da će je koronavirus uništiti u samo nekoliko sati. Kada je prvi put čula vijesti o koronavirusu, potvrdila je sve svoje strahove, a njena svakodnevna borba s hipohondrijom se pogoršala.

“Bila sam totalno uvjerena da sam oboljela od korone. Imala sam dva najčešća simptoma - glavobolju i grlobolju. Brzo sam otišla kod liječnika da me provjeri, ali nisam bila zaražena. Ponovno sam otišla idući tjedan i zahtijevala test, ali ga liječnik nije htio napraviti”, rekla je za The Sun.

Laura nije bila izvan zemlje niti je bila u kontaktu s nekim tko je bio, ona je zapravo ‘cyberhondričarka’- osoba koja si pomoću interneta samostalno dijagnosticira stvarne ili izmišljene bolesti. Stručnjaci tvrde kako je deset posto populacije pogođeno ovim problemom, što samo pogoršava njihovu anksioznost.

Od prvih izvještaja o koronavirusu i oboljelim od njega, Laura provodi minimalno pet sati dnevno istraživajući simptome i širenje zaraze u Velikoj Britaniji. Svakih pola sata provjerava vijesti i nove informacije te se prijavila za dvadesetak novinskih izvora i portala. “Snimam svaki govor od Borisa Johnsona, premijera Velike Britanije, te ih neprestano gledam ponovno kako bih se osjećala sigurno”, rekla je Laura.

Zbog svoje hipohondrije, Laura se u prošlosti dijagnosticirala s raznim bolesti, od tumora do meningitisa - sve bolesti koje uopće nije imala. Jednom je čak bila i hospitalizirana jer je mislila da ima srčani udar, ali je to ipak bio napadaj panike. Sada je njena hipohondrija postala ozbiljan problem. “Imam medicinski ormar u koji sam spremila sve što mi treba - od lijekova i zavoja, do medicinskih igli ako će biti potrebe za šivanjem. Ne mogu kupiti masku i to me izluđuje. Nestale su iz svih dućana u mom gradu, isto kao i dezinfekcijska sredstva. Imam samo jednu bočicu doma. Nikoga u mojoj obitelji nije strah, osim mene. Užasno sam preplašena i ne mogu spavati po noći.”

Laura je u panici kupila veliku zalihu namirnica i stvari, ima čak 40 rola toaletnog papira. U dućanu je morala i mirisati toaletni papir kako bi bila sigurna da nije zaražen. Svakog jutra kada se probudi provjerava sebe i svoju obitelj, muža i četvero djece, za simptome od koronavirusa. Shvaća da je njena hipohondrija veliki problem, ali ne zna što poduzeti u vezi toga osim uzimanja lijekova. Strahuje za svoju djecu da se ne zaraze te joj je najveći strah što će se dogoditi kada Velika Britanija zatvori sve poput ostalih država.

