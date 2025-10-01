Ispovijest očajne žene: 'Moj dečko želi da mu rodim dijete, ali pod čudnim uvjetima'

Jedna korisnica Reddita, stara 30 godina, počela je preispitivati svoju vezu s godinu dana starijim dečkom nakon razgovora u kojima se, kaže, osjetila više kao 'rezerva' nego kao prava partnerica. Iako joj govori da je voli, njegova sve veća opsesija roditeljstvom i stalna usporedba s drugim ženama naveli su je da se pita cijeni li je zaista ili je vidi samo kao praktičnu opciju, prenosi People.

'U posljednje vrijeme se žali kako sve njegove prijateljice imaju djecu, iako njihovi partneri nisu financijski stabilni i nisu u idealnim životnim uvjetima', napisala je. Kao primjer navodi njegovu poznanicu s fakulteta koja je rodila dok je suprug bio na vojnoj misiji. Ona sama skrbi o djetetu i uz to zarađuje za obitelj, što njezin dečko stalno naglašava. No, umjesto da samo pohvali njezinu snagu, iskoristio ju je kao argument da pritisne svoju djevojku da i oni imaju dijete. 'Rekao mi je da bih trebala biti otvorena za trudnoću jer imam kuću, fleksibilan posao i jer on sada ima stalni posao', opisuje, dodajući kako sada i zarađuje više od nje.

Bila je šokirana. Sve joj je zvučalo hladno i proračunato. Podsjetila ga je da su te žene u braku pa zašto bi ona trebala pristati na majčinstvo bez ikakve formalne obaveze? 'Ne želim dijete izvan braka', naglasila je. Kada je izrazila protivljenje, rekao joj je da su njezini standardi previsoki jer želi zaruke, vjenčanje i medeni mjesec. On se pravdao skupom stanarinom, dugovima i ranim stadijem karijere kao razlozima zašto se ne može formalno vezati. 'Ne mogu se oteti dojmu da bi se skrasio s bilo kime tko mu odgovara u tom trenutku', priznala je.

Njezin dojam bio je da on na stvaranje obitelji gleda gotovo kao na poslovni plan, više kroz prizmu tajminga i pogodnosti nego ljubavi i zajedničkih vrijednosti. Za nju, odluka o djetetu mora biti utemeljena na predanosti, sigurnosti i emocionalnoj bliskosti. 'Jesam li pretjerala što razmišljam da potpuno prekinem kontakt s njim jer mi njegova drskost govori da je loša osoba?' upitala je na kraju.

Korisnici Reddita odmah su reagirali u komentarima. 'Možda nije loš čovjek, ali zvuči kao loš dečko', napisao je netko. Druga osoba je dodala: 'Ako se ne može obvezati na brak, koji se može i raskinuti, kako misli da može preuzeti brigu o djetetu? To je doživotno, čak i ako prekinete.'