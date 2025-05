Nevjerojatna situacija u najstarijem šoping centru u Zagrebu, suvlasnici bijesni: 'Naši kvadrati jednostavno su nestali!'

Vlasnici, suvlasnici i ulagači u izgradnju prvog hrvatskog trgovačkog centra, Importanne centra, održali su danas konferenciju za novinare pod nazivom "Zagrebačka afera bez presedana - gdje su nestali prostori, milijuni I odgovornost", a tema je dugogodišnji problem koju suvlasnici u Importanneu imaju s upravom centra.

Kako smo već pisali, navodna nepravedna naplata zajedničke pričuve, netransparentno komuniciranje o poslovanju, loše održavanje i neetičan odnos problemi su zbog kojih su suvlasniciveć godinama u sporu, a napomenuli su i da prostori već godinama propadaju. Na današnjoj konferenciji predstavljene su informacije o još jednom velikom problemu, a to je više od 1000 kvadrata Importannea koji su, zbog netransparentnog i, kako tvrde, nezakonitog, upisivanja u zemljišne knjige, postali privatno vlasništvo.

Naime, kako su objasnili Ljiljana Maravić Pirš, odvjetnica i pravna zastupnica suvlasnika, te Ivan Martić, diplomirani inženjer građevine te stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu vrijednosti, tijekom devedesetih te prvih dvadeset godina ovog stoljeća, malo po malo događali su se upisi u zemljišne knjige kojima su dijelovi centra, inače u zajedničkom vlasništvu Grada Zagreba, Importannea te suvlasnika te vlasnika poslovnih prostra, otuđeni te postali vlasništvo Importannea.

– To vam je kao kad kupite stan s pripadajućim mjestom u garaži. Kad kupite stan, postali ste vlasnik i zajedničkih dijelova garaže. No, nekako se dogodilo da je netko odlučio garažu nazvati svojom. To se dogodilo ovdje – slikovito je stvar opisao vještak Martić. Kad su, početkom devetedesetih kupili svoje prostore, suvlasnici su postali i vlasnici zajedničkih djelova Importanne centra, poput garaže, parkirališnih mjesta i pojedinih prostora poput kafića i zahoda. Međutim, u stanje u zemljišnim knjigama danas pokazuje drugu situaciju,kaže vještak.

– Jedan dio pripadao je Gradu, dio hotelu koji je bio suosnivač centra, izdvojena je bila i garaža s tri etaže. To je ljudima bilo prezentirano kao zajednički dio zgrade, i to nikako ne može biti privatno vlasništvo. Međutim, došlo je do izmjena i promjena u zemljišnim knjigama, centar koji je u središtu metropole završio je u katastarskoj općini Odra, a zajednički dijelovi su nestajali. U nekom trenutku hotel, koja je bila pred stečajem, nestaje iz zemljišnih knjiga. A suvlasnici poslovnih prostora u centru i dalje plaćaju svaki mjesec održavanje tih zajedničkih dijelova – napomenuo je.

Nikome nije jasno kako su suvlasnicima otuđeni zajednički dijelovi, a Importanne je garažu, u kojoj je bilo više od 250 parkirališnih mjesta Grada Zagreba te 150 mjesta suvlasnika, dao u koncesiju privatnoj tvrtki koja to naplaćuje. – To je kao da je netko kupio hodnik u stambenoj zgradi i sad naplaćuje svima da prolaze kroz njega. To se ne može i ne smije učiniti – rekla nam je jedna suvlasnica.

Odvjetnica i opunomoćenica suvlasnika Ljiljana Maravić Pirš rekla je da su suvlasnici tijekom desetogodišnjeg razdoblja od 2007. do 2018. uplatili više od 60 milijuna kuna na održavanje zajedničkih dijelova objekta, a sumnja se da je iznos od 1994. do 2007. bio više od 100 milijuna kuna. Gradsku vlast i gradonačelnika Tomislava Tomaševića optužuje za inertnost te ignoriranje njihova problema. – Poslali smo stotine mailova, s dokumentacijom i svim detaljima, nikad se nije sastao s nama. Tek prije sazivanja ove konferencije dobili smo poziv na sastanak, no bez jamstva da će njemu nazočiti gradonačelnik. Naša poruka Gradu: Nećemo sjesti na sastanak na kojem nema ni Tomislava Tomaševića – rekla je Maravić Pirš koja u ime suvlasnike najavljuje i nove pravne sporove.

Ukazala je i na nepravilnosti na razini sudstva i županijskog odvjetništva. – Suvlasnci su pred Općinskim sudom u Zagrebu još u listopadu 2023. podnijeli zahtjev za opoziv upravitelja objekta, predali su i dva zahtjeva za privremenu mjeru, no sudac ništa nije napravio, nije zahtjev dostavio protustrankama. To je učinio tek puno kasnije, a tada su stranke mogle otvoriti nova trgovačka društva. Županijskom odvjetništvu podnesena je kaznena prijava, koja je odbačena bez ikakvog objašnjenja. Pismom smo se obratili direktno novom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću, i premda je ono poslano još u siječnju ove godine, on se nije očitovao – napomenula je.