Imate li seksualne snove? Evo što oni znače!

Ljudi sanjaju zaista svakakve stvari, od letenja do nevidljivosti, no ne zaostaju previše ni "fizičke aktivnosti" poput seksa i bavljenja sportom. Svi smo imali seksi san ili dva, ali što zapravo znače najčešći snovi o seksu? Prema dr. Phyllis R. Koch-Sheras, kliničkoj psihologinji i autorici knjige "The Dream Sourcebook", važno je razmisliti o tome kako se osjećate zbog samog sna prije nego što prebrzo donosite zaključke na javi, piše Your Tango.

"Budite oprezni preuzimajući tuđu interpretaciju značenja vašeg sna. Razmislite o svojim osjećajima i asocijacijama na događaje i likove, a zatim vidite kakvu poruku oni mogu imati za vas", kaže ona. Ovo je devet uobičajenih snova o seksu, ali i njihova značenja.

VEZANI ČLANCI:

Snovi o varanju partnera: Snovi o varanju partnera mogu značiti dvije stvari: 1. Suočavate se s određenom krivnjom (ali ne nužno krivnjom zbog varanja) ili 2. Doživljavate neku ponovnu potvrdu strasti koju imate s partnerom. Ako ti snovi o varanju iskoče prije vašeg vjenčanja (što je uobičajeno), to predstavlja novost vaše seksualne strasti. Dakle, ne morate se brinuti kada snovi o seksu uključuju vašu nevjeru.

Snovi o partneru koji vas vara: Postoji velika vjerojatnost da snovi o vašem partneru koji vas vara znače da ste u bunilu, da se osjećate zapostavljeno ili da vam na neki način treba pažnja. San o partnerovoj prevari također može odražavati probleme unutarnjeg samopoštovanja i povjerenja. “Razmotrite kontekst situacije i osjećaje koje imate u snu”, upozorava dr. Koch-Sheras. "Ovo su tragovi značenja seksualnog iskustva za vas."

GALERIJA: Što ste po horoskopu otkriva što volite u spavaćoj sobi i koja vam je najdraža seks poza

Snovi o seksu sa slavnom osobom: Budimo realni: tko nije sanjao san u kojem se seksa s nekom slavnom osobom? Iako je potpuno bezopasno sanjati seks s nekim koga vjerojatno nikada nećete ni upoznati, ako sanjate da imate seks s poznatom osobom, to može značiti da imate intenzivnu želju biti uspješni i prepoznati po tom uspjehu. Uglavnom, i vi želite biti zvijezda!

Snovi o orgazmu: Sanjati da doživljavate orgazam nije previše loše jer simbolizira "elektrizirajući završetak nečega". Snovi o orgazmima također mogu značiti da se jednostavno trebate seksati u stvarnom životu ili prebroditi sve nedostatke s kojima se možda suočavate u svom seksualnom životu. A ako je to slučaj, razmislite o tome da kontaktirate seksualnog terapeuta za pomoć u stvarnom svijetu.

VEZANI ČLANCI:

Snovi o seksu s osobom istog spola: Ako ste hetero i sanjate seks s osobom istog spola, postoje dva moguća značenja za to: ili to znači da istinski volite sebe i imate snažan osjećaj samoprihvaćanja, ili potpuno suprotno, da imate nesigurnosti u svoju muškost ili ženstvenost. "Razmotrite osobine osobnosti vašeg seksualnog partnera u snu. Biste li mogli više koristiti ovu osobinu u svom životu?" kaže dr. Koch-Sheras.

Snovi o seksu sa šefom: Iako biste mogli misliti da je to neka vrsta potisnute seksualne želje za šefom, ovaj san predstavlja želju za kontrolom, autoritetom i snažnim osjećajem moći. Želite biti šef u svom stvarnom, budnom životu.

Stručnjakinja za seks tvrdi: Ovo je osam znakova da ste dobri u krevetu!