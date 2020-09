'Imao sam odličan seks s kolegicom, ali odjednom se javila bivša - ne znam što da napravim'

Jedan 31-godišnji muškarac anonimno je poslao pismo savjetnici Deidre, britanskog portala The Sun. U njemu je opisao svoju trenutnu situaciju, odnosno probleme ljubavne tematike.



"Tri godine bio sam s djevojkom i taman kada sam bio spreman skrasiti se, ona je rekla da sam dosadan i da joj nedostaju izlasci, pa je počela svakog vikenda tulumariti s prijateljima. Na kraju me ostavila. Bio sam loše raspoložen, a jedna nova djevojka u mojoj firmi pružila mi je utjehu. Iako je u početku sve bilo prijateljski, u jednom izlasku primijetio sam da mi se udvara. Prihvatio sam flert i završili smo skupa u krevetu - seks je bio nevjerojatan. Odlična je cura i dobro se slažemo, a čak smo i cijelu karantenu dosta vremena proveli zajedno."

Još uvijek nisu definirali odnos, a nedavno mu se počela javljati bivša djevojka. Rekla je da joj je žao što je tako prekinula odnos, a on tvrdi da ne može prestati misliti na nju. "Vidim se s njom u budućnosti, da imamo djecu i kuću. Mogao bih to zamisliti i s kolegicom s posla, ali nekako ne osjećam da ćemo potrajati. Nikada nisam mislio da ću biti u ovakvoj poziciji, ne znam što da radim", požalio se.



Deidre odgovara: "S novom curom nisi definirao odnos, pa zašto ne bi prvo pokušao ispraviti stvari s bivšom? Ipak, prvo razgovaraj s njom i neka ti da odgovor zašto je tako odjednom odlučila prekinuti vašu vezu. Nemoj se pomiriti s njom dok ne bude potpuno iskrena. Ako ne bude i ako te ne uvjeri da je sada zaista ozbiljna - prekini to potpuno. Razmisli da veza s kolegicom može upropastiti posao."

