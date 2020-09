'Imam odličan seks s tri različite žene, ali koju da odaberem za vezu?'

- Prošle godine ostavila me supruga, to mi je bio drugi brak koji nije uspio. Radim u dućanu gdje imam puno mušterija, a s jednom od njih, samohranom majkom, koja mi je pružila podršku nakon rastave, sam se zbližio i ubrzo započeo aferu. Nakon toga, druga mušterija, jedna starija žena, tražila je da joj se donose stvari iz dućana kući zbog koronavirusa, pa sam se tako zbližio s njom - i isto započeo aferu. Paralelno sam bio s obje, a ubrzo sam započeo odnos s još jednom, studenticom koja radi kod mene. Sve tri su odlične, ali ako saznaju jedna za drugu sve bi moglo propasti. Problem je što ja nisam dovoljno snažan da donesem odluku i odaberem jednu - napisao je jedan muškarac za The Sun.



- Moglo bi doći do povrijeđenih osjećaja ako te žene saznaju jedna za drugu. Pitam se je li njima jasno da niste ozbiljni i predani njima? Definitivno prestanite sa seksom sa studenticom i sa starijom mušterijom. Naravno da možete pronaći snagu da učinite pravu stvar. Budite ljubazni, ali jasni. Vi i samohrana mama trebali biste razgovarati o tome kuda ide vaša veza. Zvuči kao da ste oboje povrijeđeni, ali voljeli biste vezu ako biste mogli ponovno vjerovati partneru - odgovorila mu je Deidre.

