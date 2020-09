'Volim svoju djevojku, ali seks s mlađom ljubavnicom je nevjerojatan. Želim prekinuti'

- Volim svoju djevojku, ali imam nevjerojatan seks s mlađom ljubavnicom, koju sam također zavolio. Moja supruga prije deset godina prevarila me s najboljim prijateljem. Mislio sam da se nikad neću oporaviti, ali godinu dana kasnije upoznao sam svoju sadašnju djevojku preko prijatelja i za nekoliko mjeseci započeli smo vezu. Nekoliko godina bili smo vrlo sretni, a onda smo upoznali još jedan par na ljetovanju. Šezdesetogodišnji muškarac i njegova 20 godina mlađa supruga. Ona i ja počeli smo ići na kave i razgovarati, a ja sam shvatio da se zaljubljujem u nju. Započeli smo aferu koja traje već godinama - napisao je jedan muškarac za The Sun.



No njegova djevojka otkrila je da ju je prevario i tada su krenuli još veći problemi. Ona je sve ispričala njegovoj obitelji i susjedima. Iako se on ponudio da iseli iz kuće i da prekinu odnos, ona nije htjela i odlučila je ostati s njim u vezi. Sada cijelo vrijeme pazi što on radi i promatra sve njegove postupke. Iako mu je stalo do nje, želi biti sa svojom ljubavnicom, a i ona s njim pa za savjet pita stručnjakinju.



- Sve je samo maštanje, osim ako ste oboje spremni djelovati i platiti neizbježnu cijenu. Činjenica je da ne možete biti sa svojom ljubavnicom bez da naštetite djevojci i bez negativnih komentara svojih bližnjih. Jeste li spremni na to? Ako ne, bolje zaustavite svoju aferu i radite s djevojkom na jačanju vaše veze. Čak i ako ste spremni prekinuti vezu s njom, je li vaša ljubavnica spremna napustiti muža? Vrijeme je da odlučite hoćete li ostati u vezi ili je prekinuti. Ako ćete biti zajedno, prestanite žudjeti za nedostižnim i razgovarajte s djevojkom o tome kako usrećiti jedan drugog - odgovorila mu je Deidre.

