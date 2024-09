'Imam aferu s mužem najbolje prijateljice već 19 godina, ali sad mi je dosta što stavlja svoju ženu i djecu ispred mene'

Jedna žena otkrila je svoju nevjerojatnu 19-godišnju tajnu vezu s mužem svoje najbolje prijateljice. Carla, ljubavnica u ovoj priči, javila se u SiriusXM-ov podcast It's Me, Tinx kako bi podijelila svoju priču s voditeljicom Tinx. ‘Već 19 godina sam u vezi s oženjenim muškarcem. Imamo zajedničku 17-godišnju kćer koju smo nedavno poslali na fakultet’, rekla je Carla, ‘Vjerujem da me voli, imamo sjajnu vezu, odličan seks, ali... on je oženjen, i to ne sa mnom. Znam da to nije ispravno’.

Tijekom razgovora, Carla je otkrila da je godinama bila najbolja prijateljica njegove žene, te priznala da ona sada zna za njihovu aferu i postojanje njihove kćeri. Ipak, dodala je: ‘Jedina stvar koju ne želi učiniti je pustiti ga meni!’.

Unatoč njihovoj dugogodišnjoj vezi, Carla je objasnila da se njezin ljubavnik nikada nije odlučio napustiti svoju suprugu, što je dovelo do brojnih sukoba u njihovom odnosu. ‘Naše najveće svađe su bile zbog toga što uvijek bira svoju ženu i djecu ispred mene. Umorna sam od toga da budem na posljednjem mjestu’, izjavila je frustrirano.

Tvrdi da je njezin oženjeni ljubavnik više puta bio blizu toga da ostavi svoju ženu, ali nikada nije prošao kroz to unatoč njihovoj gotovo dva desetljeća dugoj aferi. ‘Razgovarali smo o tome i s vremena na vrijeme idemo prema tome, ali prava stvar još uvijek nije učinjena’, objasnila je. Carla je rekla da njihova kći ne zna za 'loše izbore' svoje majke i da je odgajana u uvjerenju da su njezini roditelji odlučili živjeti odvojeno.

Voditeljica Tinx ohrabrila ju je da završi ovu vezu i potraži nekoga tko će je staviti na prvo mjesto. ‘Zaslužuješ više’, rekla je Tinx, dodajući kako vjeruje da bi Carla trebala početi novo poglavlje u svom životu.

