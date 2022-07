Htjela je tetovažu svog najdražeg pjevača na ruci, no nije ispalo kako je zamislila: 'Nitko ne može pogoditi tko je to'

Tetovaža je nešto što na vašem tijelu ostaje zauvijek pa je zaista važno je s njom budete zadovoljni i da ispadne kako ste htjeli, no ponekad to nije slučaj. Jednoj djevojci nije dugo trebalo da se odluči za tetovažu jedne od svojih omiljenih glazbenih legendi, no krajnji rezultat nije baš bio zadovoljavajuć, piše The Sun.

Odmah nakon završetka tetoviranja bila je vrlo zadovoljna tetovažom, no nakon reakcija drugih ljudi, pogotovo korisnika Tik Toka, shvatila je da je moglo izgledati puno bolje.

- Mnogi me pitaju tko je to na mojoj tetovaži ili im vidim na licima da pokušavaju shvatiti tko bi ta osoba mogla biti. Pa, to bi trebao biti David Bowie - rekla je u jednom videu.

U opisu videa je napisala da uvijek treba dobro istražiti tattoo majstora prije nego što se naručite kod njega za tetoviranje. Naime, ona je htjela tetovažu Davida Bowieja kako puši cigaretu na setu filma Čovjek koji je pao na Zemlju, iz 1975. godine. Priznala je da ju je kroz neko vrijeme i zavoljela, pogotovo jer joj je to prva tetovaža i jer ima posebno značenje.

Foto: Tik Tok/lexi Kate

Video je vrlo brzo nakon objavljivanja postao viralan, pririkupivši više od 3 milijuna pregleda, a korisnici u komentarima su pisali razne šale na račun tetovaže, te na koga ih podsjeća lik.

- Vidim Johnnya Brava! - napisao je jedan korisnik.

"Tetovaža nije loša, no ja ovdje vidim glumca Kevina Bacona - našalio se drugi, a treći je dodao: "Izgleda kao animirna verzija Bowieja, ali sviđa mi se."

