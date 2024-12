Hrvati otkrili najgore božićne poklone koje su ikad dobili: 'Nikada neću zaboraviti to razočaranje'

Božić je vrijeme darivanja, no ponekad se iza šareno zamotanih poklona kriju i oni darovi koji nas ostave u čudu – ili nas čak dobro nasmiju. Jedan korisnik na hrvatskom Reddit kanalu odlučio je podijeliti tu zabavnu stranu blagdana postavivši pitanje: ‘Koji je najgori ili najbeskorisniji poklon koji ste dobili za Božić?’. Odgovori su se nizali, a mnogi korisnici su podijelili svoja urnebesna, apsurdna i ponekad dirljiva iskustva. U nastavku donosimo najzanimljivije odgovore koje pokazuju da čak i najčudniji pokloni nose svojevrsni šarm – ili barem dozu dobre zabave!

‘Neke skupe naušnice... svi su se skupili da mi to poklone, bio je jedini poklon od familije. Nemam probušene uši’, napisala je jedna korisnica, a drugi dodao: ‘Dobio sam onaj klin što drži vrata da se ne zatvaraju. A ja nemam vrata u stanu. Doduše imam klizna na kupaoni ali taj klin nije za to. Ulazna vrata isto tako to ne trebaju. Treba netko klin? Poklanjam ga’.

‘Kao pubertetlija (5. ili 6. razred osnovne), jako sam htio malu liniju u svojoj sobi. I da ima čitač CD-a, USB i eventualno čitač kartica. Nakon mukotrpnog nagovaranja koje je trajalo mjesecima da dobijem liniju za Božić, ispod bora je bila jedna mala omotnica. U omotnici je bio dupli CD - sa hitovima iz 80-ih’, prisjeća se idući, ‘Kada sam pitao na što to mogu slušati. Rekli su mi puni ponosa da imam liniju u boravku i da tamo slobodno stavim CD. Inače su se samo vrtjeli hitovi lokalnih radija sa obaveznim telefonskim oglasnikom’.

Nastavlja: ‘Godinu poslije sam dobio liniju. Do tada nisam ni otvarao CD. Prošle godine me uhvatila nostalgija i išao sam ponovno poslušati CD-e. Ispostavilo se da su to sve obrade poznatih pjesama od nekih nepoznatih pjevača i da su tekstovi izmijenjeni kako bili ‘bez prostota i seksualnih insulacija’. Dakle, najgori poklon i nakon 16 godina me ponovno uspješno razočarao’.

‘Klinac 12 godina. Najmlađi brat - Action Man igračka. Srednji brat - BMX. Ja: Englesko - Engleski rječnik. U tom trenu sam shvatio da mi je djetinjstvo završilo’, dodao je još jedan, a drugi se nadovezao: ‘Svake blagdane isto, set za brijanje (neki low budžet), imam bradu 20 cm dugu...ako tko hoće imam kojih 10 setova za brijanje, poklanjam’.

‘Ja nisam dobivao poklone za Božić uopće. Jedne godine tata nabavio bor visok nekih pola metra , kako nije imao postolje za njega odlučio je svezati konop za vrh bora i objesiti ga za neku kukicu na strop. Tako da je bor bio odmah ispod stropa. Toliko o Božićnom trudu u mojoj obitelji’, dijeli jedan.

‘Rođendan mi je oko Božića pa sam dobivao darove za Božić i rođendan istovremeno. Dakle, 18. rođendan - ekipa dobiva motore/aute/zlatne lančiće. Moj stari: ode na plac, kupi He-manov mač, plastični, na baterije. Radi ‘clangggg’ zvuk. Najbeskorisniji poklon, ali nosio sam ga okolo dok se nije strgao i maltretirao ljude s tim zvukom kojeg proizvodi’, nasmijao je jedan korisnik mnoge.

‘Osobno su me pokloni prestali zanimati nakon 16. godine života. Samo da je pečenje, mlinci i francuska na stolu. To je meni pravi poklon’, priznaje idući. ‘Sjećam se kad sam bila dijete taman su mobiteli počeli biti šema, ono motorole na preklop i tak to i stvarno sam htjela imat svoj. I tako je ispod bora stajala kutijica točno te veličine, nisam mogla dočekati otvorit ju. To je bio prvi Božić da sam čekala do ponoći jer nisam mogla spavati, i nikada neću zaboraviti to razočaranje kad sam otvorila tu kutijicu. Unutra je bio sapun. Jedan od onih ‘ukrasnih’ k tome...Eto’, piše jedna korisnica.

‘Brata’, kratko dodaje drugi, a idući piše: ‘Htio sam super Nintendo Starci išli u Austriju u šoping, vratili se sa super Nintendo....ČASOPISOM’. Treći priznaje: ‘Svake godine dobijem od punice posude za sol i papar’, a četvrta dodaje: ‘Tata mi je prošle godine za Božić poklonio prešu za čvarke. Poklon kojeg sigurno nikad neću koristiti jer ne volim čvarke, ali i dalje mi je na neki način simpatično’.

Ovo će se teško nadmašiti: Pogledajte kako je božićni entuzijast iz Splita okitio svoj automobil