Obitelji i prijateljima naplaćuje božićnu večeru 200 funti: 'Moram pokriti troškove'

Priprema blagdanske večere za cijelu obitelj može biti naporan proces koji iziskuje novac, stoga je majka četvero djece priznala da vlastitoj obitelji naplaćuje 200 funti, oko 232 eura, po glavi za božićnu gozbu. Carla Bellucci (42) poznata je po svojim kontroverznim nestašlucima i ne planira ih ublažiti za blagdane. Prošle je godine prozvana "najomraženijom britanskom mamom" te je izazvala bijes kada je izjavila da će njezina obitelj morati izdvojiti 150 funti, oko 180 eura, za pečenje na Božić, piše Express.

Ove godine tvrdi da ju je kriza troškova života natjerala da povisi cijenu na 200 funti, a to uključuje samo jednu čašu šampanjca. "Kako smo u krizi troškova života i sve je poraslo, tako moram nekako pokriti troškove. To uključuje obrok od tri slijeda, uz čašu šampanjac, a gosti mogu donijeti žestoka pića i druga pića, to nije moj problem", rekla je bivša glamurozna manekenka. Na Božić joj uglavnom dolaze prijatelji i neki članovi obitelji.

"Samo odrasli trebaju platiti, djeca do 16 godina mogu doći besplatno, a ima nas oko 10. Ponekad ljudi odbiju platiti i to mi je potpuno u redu, samo nemojte doći", rekla je Carla koja od pozvanih gostiju uvijek traži povratan odgovor. "Nisam ovdje da zaradim, trošak doslovno pokriva samo hranu i račune. Trebali bi biti zahvalni što oslobađam pritisak s njih. Stvarno, plaćanje je najmanje što mogu učiniti za vrijeme i trud koji ulažem. A svima koji se ne slažu neka se napune poput pečene ptice", objasnila je.

Na sam blagdan, njezini će se uzvanici počastiti raskošnim jelovnikom s juhom od butternut tikve za početak, nakon koje slijedi odabir goveđeg wellingtona ili klasičnog purećeg pečenja sa svim dodacima, te tradicionalni tiramisu za kraj. Dnevni raspored također uključuje zabavne igre i trenutak za dijeljenje videozapisa iz prošle godine radi refleksije. Međutim, svečanosti dolaze sa strogim vremenskim rasporedom jer gostiju moraju otići do 20.30 da bi domaćica mogla uživati ​​u dragocjenim trenucima sa svojom djecom.