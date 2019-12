Gubila je novac, otišla u dugove i nije imala za račune: Za sve je kriva najbolja prijateljica!

Samohrana mama, iz Hedona u Hullu, mislila je da je luda. "Očito gubim novac. Mora da sam neodgovorna, trošim li to sve i ne shvaćam?", pitala se, prenosi unilad.co.uk.



Kako je postajala sve sumnjičavija, pribjegla je tajnoj kameri koja je otkrila nevjerojatnog krivca. Ova je 27-godišnjakinja upoznala je Melissu Collier (28) na tehnološkom fakultetu South Holderness kada im je bilo samo 13 godina - uskoro su postale nerazdvojne i postojalo je povjerenje među njima.



Samantha je znala da u početku nema nikakvih stvarnih dokaza, pa umjesto da se suprotstavila Melissi, kupila je na Amazonu skrivenu kameru i bacila je iza tostera, iz vidokruga. Nažalost, tako je otkrila kradljivicu.

Samantha je rekla: "Tog dana ponašala se kao da se ništa nije dogodilo. Rekla mi je da mi je skuhala čaj, kao da mi je učinila uslugu, ali upravo je ukrala mene. Plakala sam kad sam gledala snimke. Ovo je bila moja najbolja prijateljica kojoj sam pomagala i ona je krala od mene."



"Ja sam samohrana mama i znala je da se borim sa sobom. Bila mi je najbolja prijateljica, povjerila sam joj se, a ona je krala od mene. Zbog nje nisam mogla plaćati račune. Voljela sam je kao sestru i nije se ni jednom brinula kako će njezine krađe utjecati na moju sposobnost plaćanja računa ili na mog sina Lucasa."



Zbog Melisinih postupaka, Samanthina ušteda smanjila se s 200 na 40 funti - i to neposredno prije Božića. Međutim, Melissa nije krala iz očaja - imala je posao sa punim radnim vremenom, pa je na kraju dana to bila samo pohlepa.



Samantha je dodala: "Najviše boli to što joj novac nije trebao, nego ga je htjela. Jednostavno je postala pohlepna, trošila je vlastiti novac, ali i dalje je htjela izaći, kupiti odjeću i nije joj preostalo novca od vlastitih plaća, pa je samo uzela moje."

Foto: Samantha/Privatna arhiva

Nakon što je Samantha prijavila incident policiji Humberside, otkrila je da je njezina prijateljica već prijavljena zbog provale.



Melissa iz Trinity Court-a, centra grada Hull-a, sada je priznala krađe koje su snimljene kamerom na saslušanju na Magistratskom sudu u Hullu. Nakon uhićenja, Samanthi je poslala desetak poruka ispričavajući se, rekavši da zna da bi trebala prestati.



Melissa je napisala:

"Žao mi je što znam da si kontaktirala policiju i dobila dokaze. Trebala sam prestati, znam da bih trebala, ali toliko sam se borila. Znam da sam uzela novac. Žao mi je, znam da ti nije lako i uzimam novac ne samo od tebe nego i od Lucasa, tako mi je žao Sammy."



"Znam da to zvuči grozno i ​​odvratno, ali bila sam sebična i razmišljala o sebi."



"Žao mi je Sammy, znam da se boriš i zato nisam trebala uzeti novac od tebe i Lucasa. Kao što kažem, u to vrijeme sam bila sebična. Trebala sam davno prestati, ali nisam mogla."



Melissa je priznala krivicu po jednoj točki krađe i pet točaka provale na Magistralnom sudu u Hullu 11. studenog. Ponovo se pojavila u utorak, 10. prosinca, kada je njezin slučaj pokrenuo Sud Hull Crown na izricanje kazne.