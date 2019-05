Evo koliko vikenda i praznika u sljedećim mjesecima možemo spojiti u produženi odmor!

U sljedećem mjesecu, lipnju, čekaju nas tri praznika, Tijelovo, Dan antifašističke borbe i Dan državnosti. Tijelovo je svake godine u četvrtak, dakle 20. lipnja, a sve to miriši na produljeni vikend. Dan antifašističke borbe je 22. lipnja, u subotu. Nakon toga nam stiže Dan državnosti koji slavimo 25. lipnja, a to je ove godine utorak. Tako da postoji mogućnost da oni najvještiji spoje sve - od Tijelova do Dana državnosti i tako dobiju šest slobodnih dana uz korištenje samo dva dana godišnjeg!

Sljedeći mjesec koji donosi ovakve mogućnosti je kolovoz u kojem imamo dva neradna dana. Dan domovinske zahvalnosti obilježava se 5. kolovoza što pada u ponedjeljak, a tjedan iza toga, u četvrtak 15. kolovoza slavimo Veliku gospu. Opet prilika za produljeni vikend, ako spojite vikend i Dan domovinske zahvalnosti ili možete imati mini godišnji od četiri dana ako sve spojite s 15.8.

Spajate li i vi neradne dane i vikende za duži odmor? Da! Zašto ne? 76,09% +

Ne, nikada. 10,87% +

Kako kad, najviše tijekom ljeta. 13,04% +

Dva mjeseca nakon toga, ponovno mogućnosti za raznorazna spajanja. Dan neovisnosti pada u utorak, 8. listopada, idealno za produljeni vikend do utorka, ako koristite jedan dan godišnjeg.

Svi sveti padaju u petak, 1. studenog, što je pravi produljeni vikend i zadnje prije prosinačkih blagdana. U prosincu se sve idealno posložilo. Božić pada u srijedu, a Sveti Stjepan u četvrtak pa imate tri varijante. Odmor od pet dana uz korištenje samo jednog dana godišnjeg odmora. Zatim odmor od šest dana uz korištenje dva dana godišnjeg, a za veći odmor od devet dana, što je izvedivo uz iskorištavanje samo tri dana godišnjeg odmora. Ako vas od ovog boli glava, pročitajte još jednom uz gledanje na kalendar i sve će vam biti jasno.