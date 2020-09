Evo koje greške radite na spoju, a da toga niste ni svjesni - prema horoskopskom znaku

Napokon ste upoznali nekoga i nakon što ste se neko vrijeme dopisivali dogovorili ste spoj. Čini vam se da je sve prošlo odlično, ali druga strana se ili prestane javljati ili kaže kako jednostavno nije više zainteresirana. Sto je upitnika iznad vaše glave i pitate se gdje ste pogriješili? Možda ste rekli nešto što im se nije svidjelo ili napravili neki potez koji im nije odgovarao. Kako bilo, pogreške koje radite na spojevima mogu biti povezane s vašim horoskopskim znakom, prenosi Pink Villa.



Ovan

Smiješni su, zabavni i spremni za avanturu, ali često su i nestrpljivi pa odluče napraviti neki potez poput prvog poljupca prerano. To može odbiti drugu stranu.



Bik

Vole stabilnost i kontrolu nad životom, a to se može primijetiti i kada su na spoju. Možda je njima to normalno, ali drugoj strani se sigurno neće svidjeti netko tko ih kontrolira odmah na početku.



Blizanci

Vole pokazati sebe, ali pretjerano pričanje o vlastitim postignućima, hobijima, interesima može odbiti potencijalnog partnera.



Rak

Ljudi u ovom znaku jako su emotivni i često mijenjaju raspoloženje - ne bi smjeli dopustiti da tako nešto upropasti prvi spoj.



Lav

Karizmatičan i privlačan kakav je, Lav voli isticati sebe, a jedan je od znakova koji rade najviše grešaka na spoju. Najčešća stvar koju rade: kada im osoba priča o sebi i nekim svojim postignućima oni brže bolje smišljaju priču koju će ispričati o sebi - i pretjerati da ispadne bolja i dramatičnija.



Djevica

Jako inteligentna Djevica može dosaditi potencijalnom partneru, pa bi bilo dobro izbjegavati neke stručne izraze i teme i malo se opustiti.

Novi suludi trend na TikToku: Korisnici “ravnaju” zube rašpicom za nokte! 😱

Vaga

Vage žele djelovati kao netko koga se ne može povrijediti, pa nerijetko imaju nekoga 'u rezervi' za slučaj da s ovom osobom ne uspije. Partner na spoju vrlo lako može primijetiti da Vaga nije zainteresirana. Savjet je da se opuste i ne rade unaprijed scenarije da će se dogoditi nešto loše.



Škorpion

Često spominju bivšeg partnera na spoju, a to baš i nije najbolja ideja - nema osobe kojoj će se to svidjeti i koja će nakon toga poželjeti izaći na drugi spoj.



Strijelac

Strijelci su jako društveni, pa si u jednom danu organiziraju nekoliko druženja. Kada idu na spoj, bilo bi dobro da to ne naprave kako bi se sto posto posvetili toj osobi.



Jarac

Ambiciozni i realni, Jarci žele biti s nekim tko je jednak njima. Kada upoznaju nekoga za koga misle da je drugačiji, znaju biti nepristojni. Morali bi shvatiti da nisu svi isti i ne mjeriti ljude po nekim svojim pravilima.



Vodenjak

Ako im se netko ne svidi u stanju su prekinuti spoj usred razgovora bez objašnjenja. Druga strana može se osjećati jako neugodno, pa je najbolji savjet jednostavno izbjegavati susrete s ljudima za koje znate da vam nisu pretjerano simpatični.



Ribe

Vole istražiti i proučiti osobu s kojom izlaze, a često ni ne skrivaju sve informacije koje znaju. Trebali bi ostaviti upoznavanje za uživo i da se ta osoba sama predstavi.

Doznajte kojeg biste kućnog ljubimca trebali imati prema svom horoskopskom znaku: