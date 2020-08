Domaći keksi gotovi za samo 15 minuta: Unaprijed zamrznite smjesu i uživajte

Nakon napornog dana uvijek je odlično zasladiti se ukusnim desertima, ali nemamo uvijek vremena za napraviti sve što nam srce želi. No postoji jednostavan način kako ćete redovito moći uživati u svojim omiljenim domaćim keksima, a sve što trebate napraviti je promijeniti jedan korak u pripremi, prenosi metro.co.uk.

Stvar je u smrzavanju tijesta za kekse. Proizvođači keksi znat će da je ključ savršenog keksa, koji je u sredini mekan, a izvana hrskav, tijesto koje se ohladi u hladnjaku prije nego što ga stavite u pećnicu. Ako to niste znali, sada to radite - što duže ohladite tijesto, to će biti mekše i hrskavije. Dvanaest sati u frižideru je minimum, dok je 72 sata najbolje. Zamrzavanjem tijesta za kolačiće ne samo da postižete efekt hlađenja, već i dozvoljavate da kekse stavite u pećnicu kad god ga poželite.

Evo kako se to radi. Napravite svoje omiljeno tijesto za kolače. Zatim, nakon što je tijesto oblikovano i spremno za pećnicu, jednostavno izvadite kuglice i stavite u plastičnu ili staklenu posudu, razdvajajući slojeve papirom za pečenje kako se ne bi zalijepili. Oblikovanje kuglica zapravo je važan korak jer će vam olakšati posao pri pripremi keksa. Nakon toga smrznute kuglice tijesta možete držati u zamrzivaču najviše šest mjeseci, što znači da možete napraviti veliku količinu smjese unaprijed. Zatim, kad se odlučite za kekse, jednostavno uzmite jednu od smrznutih kuglica, stavite je na lim za pečenje i odmah pečete. Nakon samo 15 minuta imat ćete svoj omiljeni desert spreman za uživanje.

