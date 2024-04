Dobra priprema pola je posla: Evo kako se pripremiti za najbolji roštilj

U svakom kutku svijeta roštiljaju na svoj način, no bila riječ o klasičnom roštilju ili nekim drugim metodama, svima je zajedničko to da su pravi mali društveni događaj – negdje i sport – i uživancija na otvorenom. I ne moraju samo meso ili riba biti u glavnoj ulozi – to može biti i pizza, plodovi mora, tofu, batat, čak i voće, smokve, lubenica, marelice, ananas...

Za dobar roštilj potreban je dobar žar, ne previše jak, da meso bude sočno, a ako je potrebna žeravica koja će duže trajati, koristite tvrđe i deblje drvo. Kad jednom bacite meso na gril ili običnu tavu, više ga nemojte bockati vilicom i stalno okretati, pecite ga s jedne strane do željene temperature pečenja, zatim okrenite jednom i dovršite.

Prema veličini i 'gorivu', roštilje dijelimo na ugljen ili na plin, električne roštilje, keramičke te smoker-roštilje za dimljenje. Plinski ili električni su praktičniji, ovi drugi posebice ako ćete roštiljati na balkonu. No oni na ugljen, tvrdi se, najpopularniji su na tržištu i spadaju u osnovnu opremu za piknik, a 'troše' brikete, ugljen ili drvo, koje je zapravo najmanje praktično jer traži najviše pripreme. No mnogi će reći kako se drvo najbolje dimi i mesu daje omiljenu aromu, a pri sagorijevanju postiže i veće temperature od briketa ili ugljena.

Ipak, kod roštilj-majstora najomiljeniji za dobru vatricu je ugljen jer je najpraktičniji, najbrže se zapali i najravnomjernije gori, dok se briketi preporučuju za duže roštiljanje – i veće količine različitih vrsta mesa koje se postupno dodaju – i do četiri sata, a najmanje dime. Veći roštilji s rešetkom dovoljno su veliki za veće komade mesa i indirektno pečenje. Noviji modeli imaju i podijeljenu rešetku pa se u njih po potrebi može umetnuti i wok, tava od gusa, kamen za pizzu... i tako povećati iskoristivost.

A sve popularniji su i smokeri, s kojima će ljubitelji dobrih, mariniranih, sočnih i mekih rebaraca koji se odvajaju od kosti doći na svoje. Smoker je, samo mu ime govori, specijaliziran za dimljenje mesa na stalnoj niskoj temperaturi – i 10-ak i više sati na 90 do 110 ºC. Vodite računa da rešetke kod pečenja 'dišu' i da ih ne pretrpavate. I nikako ne ostavljajte roštilj bez nadzora!

