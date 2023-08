Do 30. je već iza sebe imala dva propala braka, a sada drugim ženama pomaže u raznim fazama razvoda

Do svoje se 30. godine Amerikanka Marissa Baker već dvaput udala i razvela, a novac koji je dobila nakon drugog razvoda odlučila je uložiti u školovanje za life coachinga ili životnu trenericu. Sada tako pomaže drugim ženama da što bezbolnije prođu kroz sve faze razvoda, od same odluke do konačnog rješenja. “Razvod je poput smrti, samo što žalite za nekim tko je još živ”, rekla je za Insider Baker koja dodaje i da smo po pitanju ljubavi manje više svi lakomisleni i naivni. Prvi se put, priča, udala mlada, u 22. godini, a bilo joj je jako teško priznati da je braku došao kraj. "Iako sam imala podršku prijatelja i obitelji, a brak je bio nesretan, nekoliko dana nisam mogla ni ustati iz kreveta", kaže.

Sa 24 godine se, dodaje, osjećala kao da je sama kriva za sve što je izgubila. “Mislila sam da sam ja slomljena i defektna jer nisam u stanju učiniti da mi brak funkcionira”, rekla je. S drugim se mužem počela viđati dok je prvi razvod još privodila kraju, a tri godine kasnije su se i vjenčali, kupili kuću i udomili tri psa. Ipak, ni taj brak nije funkcionirao, zbog čega je Baker nedugo nakon drugog razvoda odlučila promijeniti i karijeru i početi pomagati ženama koje se nose s istim pitanjima i strahovima.

Nakon što je prodala kuću i podijelila troškove s bivšim, svoju je polovicu, kaže, iskoristila plaćanje obuke u The Life Coach School. Sada tako 32-godišnjakinja, osim što na TikToku i Instagramu objavljuje priče o razvodima i dijeli savjete, radi i sa klijenticama koje prolaze kroz isti proces koji je ona dvaput prošla... "Mislim da je važno da u tom razdoblju života imaju nekog tko je i sam prošao kroz isti i tko im može reći što i kako da rade", kaže Baker.

"Žene me najčešće pitaju kako sam bila sigurna da želim napustiti bilo koji od svojih brakova", priča Baker, a to "obično čujem baš od onih žena koje se žele razvesti, ali se boje ili ne misle da to mogu same”. Drugo pitanje koje često čuje, ističe, dolazi od žena koje su već usred razvoda i žele znati hoće li ikada doći dan kada će se bolje osjećati, a treću skupinu čine one žene koje su već prošle kroz sve osjećaje nakon razvoda, no sada kada su same ne znaju što bi sa svojim životom; jer po prvi put on nije podređen nekom drugom; mužu ili djeci.

Iako na ono što radi dobiva mnogo pozitivnih povratnih informacija, Baker priznaje da često online pročita i negativne komentare. Tako je jedan TikTok video koji je lani objavila bio preplavljen komentarima o tome kako netko tko se dvaput razveo može biti kvalificiran za životnu trenericu - specijalniziranu baš za brak i razvod.

"Svašta su mi ljudi pisali, da muškarci bježe od mene, da sam im sigurno uzela sav novac i slično, no ništa od toga me ne može povrijediti jer znam da nije istina...", kaže Baker i dodaje da će, dokle god postoje žene koje su zahvalne na njenim objavama i savjetima, ona nastaviti raditi s onima koji prolaze kroz razvod. "Moram, jer mnogi dok im se ne dogodi ne shvaćaju koliko težak i usamljen kraj braka može biti", zaključila je.

