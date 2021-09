Djevojka se požalila: 'Ne mogu imati prijateljice jer sam previše zgodna i njihovi dečki me žele'

Moriah Mills (27) kaže da nikada nije imala niti jednu prijateljicu, a kamoli grupu prijateljica. Glavni razlog tome, kako sama tvrdi, je da se bori sa stvaranjem prijateljstva s drugim ženama jer njihovi muški partneri "svi žele izlaziti s njom".

Za sebe kaže da je usamljena, a umjesto da se druži s djevojkama, često sama provodi vrijeme. Iako kaže da je glavni problem tome njezin izgled, ističe da je to i do njezine osobnosti.

- Uvijek sam bila sama i više voljela svoje društvo. Ne vjerujem lako ljudima i ne brinem se što nemam najbolju prijateljicu. Nekad me to smetalo, ali sada volim sama sebe - ispričala je Moriah za Mirror te dodala kako je često meta ljubomore drugih žena.

- Mnoge žene su me osuđivale jer su me njihovi muževi i dečki htjeli. Jako sam lijepa, ali možda misle da sam umišljena zbog svog izgleda. Ne mogu više griješiti jer ja sam jako skromna i prizemljena - objasnila je.

Dok je bila u školi, Moriah je bila sramežljivo dijete koje je imalo problema s povjerenjem pa je teško stekla prijatelje. Umjesto toga, zadubila se u knjige i koncentrirala na studij.

- To mi nikada nije smetalo. Naporno sam radila i iako je bilo ljudi koji su mi se sviđali i s kojima bih razgovarala, nisam bila bliska s njima. Nikad im nisam dovoljno vjerovala da im se približim - ispričala je.

Moriah, koja je također model i pjevačica, kaže kako su ljudi šokirani kada im kaže da nema veliku grupu prijatelja. Zbog posla u ovim industrijama mnogi očekuju da će imati brojne prijatelje, ali to jednostavno nije tako.

- Većina ljudi s kojim sam sada prijateljica su muškarci, ali nikad ih ne bih zvala na večeru ili piće da se družimo - tvrdi te dodajte kako radi na tome da nauči vjerovati ljudima, za što se nada da će dovesti do prijateljstva, no dodala je kako "to doista ne smeta".

