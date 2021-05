Djevojka pokazala popis pravila koje ima majka njezinog dečka: 'On je mamin sin i ja te mogu otjerati ako to poželim'

Spojevi mogu biti nezgodni na početku veze, ali kad u njih upletete i vaše roditelje, stvari mogu postati još gore. Jedna djevojka otkrila je to na vlastitoj koži zahvaljujući majci svog dečka koja joj je uručila popis pravila kojih se mora pridržavati ako želi biti s njezinim sinom u vezi.

Emma, koja je na TikToku poznata kao @hotgirlsaerwifties, podijelila je video u kojem je pokazala kako izgleda popis pravila koje je majka njezinog dečka podijelila na Instagramu, a odnose se na ‘one koje hodaju s njezinim sinom.’

Popis se sastoji od deset pravila, ali i otvorenih prijetnji koje tvrde kako će ona otjerati Emmu ili bilo koga drugog tko je s njezinim sinom, ako prekrši jedno od njezinih pravila.

Ovo su njezinih 10 pravila:

1. On nije tvoj osobni bankomat

2. Ako dođeš u moju kuću obučena kao egzotična plesačica, otjerat ću te

3. Ako vidim neke seksi poruke na njegovom poruku, otjerat ću te

4. Shvati da ako mi se ne sviđaš, otjerat ću te

5. Shvati da te mogu otjerati

6. On je mamin sin. Ako nemaš prsten na ruci, tvoje mišljenje nije važno

7. Nisi njegov zapovjednik i nije na tebi da ga mijenjaš. Prihvati ga kakav je ili pogledaj peto pravilo

8. On je džentlmen. Ja sam ga to naučila. Bolje ti je da se ponašaš kao dama kako bi to i zaslužila od njega

9. Znam kako izbjeći zatvor

10. Ako uspiješ nekako izbjeći ova pravila i završiš s prstenom na ruci, znaj da ću biti nešto gore od majke tvog dečka, bit ću tvoja svekrva

Otkako je video podijeljen, brzo je postao viralan na društvenim mrežama, a mnogi su osudili ovu majku zbog kontroliranja ljubavnog života svog sina. Neki su odmah Emmi savjetovali da ostavi dečka jer se njezino ponašanje može samo pogoršati, dok su se drugi našalili i rekli kako je ona točno tip osobe koja bi nosila bijelo na tuđem vjenčanju.