'Djevojka je doznala da sam davno snimala porno filmove s muškarcima i od tada mi se ne javlja'

Imam 27 godina i lezbijka sam, a već sam četiri godine u divnoj vezi sa svojom prelijepom djevojkom, no nedavno je otkrila da sam davno glumila u filmovima za odrasle i brine me kako će to utjecati na nas, napisala je djevojka u anonimnom pismu terapeutkinji i Mirror kolumnistici, Colleen. Nije, kaže, sigurana kako je djevojka za to saznala, a ne zna ni što će sada s njima biti jer su od tada jedva razgovarale. "Čini se da ona još nije spremna o tome pričati, iako sam u tim filmovima glumila davno prije nego što smo se upoznale, dok sam studirala i trebala dodatni izvor prihoda. Radila sam s nekoliko manjih produkcijskih kuća i na kraju sa par većih i poznatijih koje su i napravile sporne filmove. Sve je to trajalo oko 18 mjeseci, između moje 20. i 22. godine", objasnila je.

"Mislila sam da je sve to iza mene; pogotovo zato što nisam koristila svoje pravo ime i nisam u tome bila nikakva velika zvijezda ni ništa slično. Još jedan razlog zbog kojeg sam zabrinuta je to što u njima glumim s muškim glumcima jer su takvi filmovi bili bolje plaćeni pa sam ih pristajala snimati iako sam lezbijka", napisala je i pitala što da kaže djevojci kad ova bude spremna o tome razgovarati.

"Prije svega, nemojte se kriviti; to ste učinili kad ste bili mladi i trebao vam je novac, a mnogi ljudi kada se nađu u takvoj situaciji donesu odluke zbog kojih kasnije požale. Ne možete to izbrisati ali to sada prošlost i u to ste vrijeme imali svoje razloge da to napravite", odgovorila joj je Colleen. "Morate se svakako što prije pomiriti sa svojom djevojkom i razgovarati o tome, pa možda ne bi bilo loše da joj napišete pismo ili mejl, tako da ga ona može pročitati u miru i kada to bude htjela", savjetovala joj je terapeutkinja.

"Objasnite joj svoje razloge za snimanje tih filmova i naglasite da to ne umanjuje ono što osjećate prema njoj i da volite svoj život s njom, te da ga ničim niste ugrozili. Također, morate prihvatiti i da je ona sada u šoku, ali i povrijeđena jer ste zajedno četiri godine, a ništa joj o tome niste rekli. Pretpostavljam da vas je bilo sram ili ste brinuli da će vas zbog toga drugačije gledati, možda i ostaviti. Njoj je također možda bitno i što će drugi ljudi misliti, a sigurno osjeća i ljubomoru jer vas je vidjela i sa muškarcima. Ipak, nadam se da ćete, nakon što počnete razgovarati, moći razumjeti međusobne osjećaje i početi zajedno raditi na tome", napisala je Colleen.

