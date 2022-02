Djevojka (27): 'Potrošila sam gotovo milijun kuna da povećam stražnjicu, a sada me se muškarci boje'

Natasha Crown (27) iz Švedske do sada je imala šest plastičnih operacija u vrijednosti od gotovo milijun kuna, a prvu operaciju imala je kada je imala samo 20 godina - brazilsko podizanje stražnjice.

No, unatoč tome što voli svoj izgled, priznaje da joj njezino 'ekstremno' tijelo otežava pronalazak veze jer je se muškarci često "previše boje" i ne mogu podnijeti njezine obline.

“Želim imati najveću stražnjicu na svijetu. Za mene, što je stražnjica veća, to bolje. Moja posljednja veza bila je prije sedam godina. Prilično sam ekstremna pa mislim da me se ljudi boje. Muškarci me se iznimno boje!”, ispričala je Natasha za Mirror.

Sve je počelo kada je krenula vježbati u teretani te je počela raditi na povećanju svoje stražnjice vježbanjem. Kada nije dobila željene rezultate, okrenula se prema plastičnim operacijama i od tada imala sveukupno šest operacija za povećanje stražnjice.

Nakon posljednje operacije, Natashina stražnjica velika je čak 198 centimetara. Kako bi došla do te veličine morala se prilično potruditi pa je tako prije operacije jela i po šest kilograma čokoladnog namaza te puno pizze kako bi imala što više masnoće koju su joj liječnici kasnije ubrizgavali u stražnjicu.

''Svojom guzom lomila sam stolice, krevete, a lomila sam čak i ljude. Uvijek sam bila drugačija. Žene u ovoj zemlji misle da moraju izgledati lijepo, ali ja mislim da ljudi trebaju vidjeti kako bi stvarno trebale izgledati'', kazala je švedskim medijima.

