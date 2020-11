Djedica s intenzivne njege: Brinuo se o bolesnim bebama, a sada je preminuo od raka gušterače

Davida Deutchmana (86) prozvali su ‘Djedica s intenzivne njege’, jer je posljednjih 14 godina volontirao u bolnici gdje je brinuo o novorođenčadima kada njihovi roditelji nisu mogli biti s njima. Samo dva tjedna nakon što mu je dijagnosticiran rak gušterače, preminuo je u 86. godini života, kako prenosi Daily Mail.

- Volontiranje mu je obogatilo život. Vrijeme koje je proveo s tim pacijentima i njihovim obiteljima bilo je stvarno posebno - ispričala je njegova kćer Susan Lily.

David je počeo volontirati u Dječjoj bolnici u Atlanti nakon što se povukao iz marketinške karijere. Utorkom i četvrtkom posjećivao bi intenzivnu njegu bolnice gdje bi čuvao bebe čiji roditelji nisu mogli biti s njima.

- Imao je vrlo uspješnu poslovnu karijeru i nikada ga nisam čula da priča s takvom zahvalnošću i ljubavlju o svom poslu tijekom 41 godine rada u tvrtki, kao što je govorio o svojoj suradnji s ljudima u bolnici - rekla je Susan.

- Ljudi me pitaju što radim u bolnici, a ja samo kažem: Držim bebe, povraćaju i mokre po meni. Zatim me pitaju zašto to radim. Neki jednostavno ne razumiju nagradu koju dobijete od držanja djece u ovakvom stanju - rekao je David 2017. godine.

Uz to što bi se brinuo o ovim mališanima u bolnici, David je pokušavao održavati kontakt s obiteljima te uvijek posjećivati djecu, ako se ikada vrate u bolnicu.

"ICU Grandpa" David Deutchman shares comfort, hugs with babies who need a little extra love: https://t.co/y4qMtnFqSh #DailyPointofLight pic.twitter.com/x1z7AYy78F — Points of Light (@PointsofLight) May 31, 2018

Volontiranje je na kraju postalo previše naporno za Davida, čija je energija počela slabiti kad je u studenom prošle godine napunio 85 godina. Razmišljao je o odlasku u mirovinu, ali prije nego što je to učinio, njegovo je volontersko mjesto stavljeno na čekanje iz sigurnosnih mjera tijekom pandemije koronavirusa.

David je i dalje slabio kako su mjeseci prolazili, što ga je natjeralo da 27. listopada ode liječniku. Sutradan mu je dijagnosticiran metastatski rak gušterače te mu je savjetovano da započne bolničku njegu.

- Nitko od nas nije očekivao da će dobiti tako tešku dijagnozu. Svim je svojim najdražima, pa čak i prijateljima vrlo jasno dao do znanja da se osjeća zahvalnim što je živio pun i bogat život - ispričala je njegova kćer.

Roditelji, s čijom djecom je David provodio vrijeme u bolnici, pohvalili su ga te zahvalili na njegovom dobrovoljnom radu.

- Posjetio je mog sina Elijahu mnogo puta u posljednjih šest godina, a čak bi i svraćao kada bi nas ponovno primili na intenzivnu njegu - napisala je jedna majka.

- David je bio svijetla točka tijekom našeg gotovo šestomjesečnog boravka bolnici. Sjedio bi s mojom kćeri Victorijom i pjevao joj kad bih ja trebala ići po hranu ili istuširati se. Hvala mu što je bio naša stijena tijekom najtežih izazova u našim životima - otkrila je druga majka.

