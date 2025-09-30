Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ORALNA HIGIJENA

Dječaka u školi izbjegavali zbog neugodnog zadaha: Majka ga odvela liječniku i šokirala se dijagnozom

Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
30.09.2025.
u 13:30

Pred majčinim očima liječnik je posebnim instrumentom izvadio sitne, žućkaste i tvrde nakupine, nalik osušenim zrncima riže

Sedmogodišnji Xiao Fei iz Kine proživljavao je ono čega se mnoga djeca boje – njegovi su ga vršnjaci zadirkivali, izbjegavali i odbijali igrati se s njim. Razlog nije bio u tome što im nije bio simpatičan, nego što je u njegovoj blizini uvijek vladao neugodan miris. Situacija je kulminirala kada je zadirkivanje preraslo u tučnjavu s jednim učenikom, nakon čega su učitelji pozvali njegovu majku. Zabrinuta i zbunjena, odvela ga je u bolnicu kako bi otkrila uzrok tog problema, piše The Hearthy Soul.

Liječnici su tada postavili neočekivanu dijagnozu – kamenac na krajnicima. Pred majčinim očima liječnik je posebnim instrumentom izvadio sitne, žućkaste i tvrde nakupine, nalik osušenim zrncima riže, koje su zaudarale i time otkrile izvor dječakova lošeg zadaha. Objasnio je da je riječ o tonzilolitima te naglasio važnost dobre oralne higijene i uravnotežene prehrane. Majka je ozbiljno prihvatila savjet i sinu uvela nove navike, kao što su redovito i pravilno četkanje zubi, više cjelovitih namirnica, voća i povrća te manje šećera i prerađene hrane. Kako se njegovo oralno zdravlje popravljalo, neugodan miris je nestao, a vršnjaci su ga ponovno rado uključili u igru.

Medicinski poznati kao tonziloliti, kamenac na krajnicima su male i tvrde naslage koji nastaju u udubinama na površini krajnika. Krajnici su dio imunološkog sustava i prirodno imaju džepiće u kojima se mogu zadržati ostaci hrane, mrtve stanice, sluz i bakterije. S vremenom se ti ostaci stvrdnu i pretvore u bijele ili žućkaste grudice. Iako uglavnom nisu opasni, mogu uzrokovati neugodan zadah, upalu grla, poteškoće pri gutanju ili osjećaj stranog tijela u grlu.

Prevencija je ključna, a obuhvaća temeljito pranje zubi i jezika barem dvaput dnevno te svakodnevno čišćenje zubnim koncem, redovito ispiranje usta slanom vodom ili blagom tekućinom za ispiranje, dovoljan unos vode, prestanak pušenja te prehranu bogatu voćem i povrćem uz smanjenje šećera i prerađevina. Na taj se način smanjuje rizik od nastanka kamenca i osigurava zdravija usna šupljina.

Ovi horoskopski znakovi imaju najgoru narav, tvrde astrolozi
1/7

Ključne riječi
liječnik kamenac krajnici zadah

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još