Dječaka u školi izbjegavali zbog neugodnog zadaha: Majka ga odvela liječniku i šokirala se dijagnozom

Sedmogodišnji Xiao Fei iz Kine proživljavao je ono čega se mnoga djeca boje – njegovi su ga vršnjaci zadirkivali, izbjegavali i odbijali igrati se s njim. Razlog nije bio u tome što im nije bio simpatičan, nego što je u njegovoj blizini uvijek vladao neugodan miris. Situacija je kulminirala kada je zadirkivanje preraslo u tučnjavu s jednim učenikom, nakon čega su učitelji pozvali njegovu majku. Zabrinuta i zbunjena, odvela ga je u bolnicu kako bi otkrila uzrok tog problema, piše The Hearthy Soul.

Liječnici su tada postavili neočekivanu dijagnozu – kamenac na krajnicima. Pred majčinim očima liječnik je posebnim instrumentom izvadio sitne, žućkaste i tvrde nakupine, nalik osušenim zrncima riže, koje su zaudarale i time otkrile izvor dječakova lošeg zadaha. Objasnio je da je riječ o tonzilolitima te naglasio važnost dobre oralne higijene i uravnotežene prehrane. Majka je ozbiljno prihvatila savjet i sinu uvela nove navike, kao što su redovito i pravilno četkanje zubi, više cjelovitih namirnica, voća i povrća te manje šećera i prerađene hrane. Kako se njegovo oralno zdravlje popravljalo, neugodan miris je nestao, a vršnjaci su ga ponovno rado uključili u igru.

Medicinski poznati kao tonziloliti, kamenac na krajnicima su male i tvrde naslage koji nastaju u udubinama na površini krajnika. Krajnici su dio imunološkog sustava i prirodno imaju džepiće u kojima se mogu zadržati ostaci hrane, mrtve stanice, sluz i bakterije. S vremenom se ti ostaci stvrdnu i pretvore u bijele ili žućkaste grudice. Iako uglavnom nisu opasni, mogu uzrokovati neugodan zadah, upalu grla, poteškoće pri gutanju ili osjećaj stranog tijela u grlu.

Prevencija je ključna, a obuhvaća temeljito pranje zubi i jezika barem dvaput dnevno te svakodnevno čišćenje zubnim koncem, redovito ispiranje usta slanom vodom ili blagom tekućinom za ispiranje, dovoljan unos vode, prestanak pušenja te prehranu bogatu voćem i povrćem uz smanjenje šećera i prerađevina. Na taj se način smanjuje rizik od nastanka kamenca i osigurava zdravija usna šupljina.