Dermatologinja kaže da na jedan dio tijela zaboravljamo nanijeti kremu za sunčanje: 'Može biti opasno!'

Kreme sa zaštitnim faktorom pomoći će spriječiti prerano starenje kože uzrokovano suncem i smanjiti rizik od raka kože, no važno ih je, kad smo na suncu, na lice i na tijelo nanositi redovito, barem svaka dva sata i nakon svakog kupanja. I premda se toga mnogi drže, kako piše The Sun, stručnjaci upozoravaju da jedno mjesto često zaboravljamo zaštititi, a to je - tjeme.

Mnogi se dermatolozi slažu da je i tjeme kao i ostatak tijela izloženo riziku od opeklina od sunca i raka kože, a jedno istraživanje je pokazalo da melanomi ponekad nastaju i na tjemenu; baš zato što je najmanje zaštićeno i što se teže otkriju promjene.

Iako nošenje šešira pruža određenu zaštitu, liječnici preporučuju da se krema za sunčanje stavlja i na tjeme, da zaštiti glavu od ultraljubičastih zraka koje ubrzavaju starenje i uzrokuju dugotrajna UV oštećenja.

Oni zato podsjećaju da je najvažnija odlika kreme za sunčanje visina njenog zaštitnog faktora, a slažu se i da bismo barem na tjeme i na lice trebali nanositi zaštitni faktor 30 ili veći.

Kremu za sunčanje je na tjeme najbolje nanijeti dok je kosa mokra jer će se tako bolje s njom stopiti, a kosa i krema će se osušiti istovremeno.

