Čuvari zoološkog otkrili što se događa unutar vrta, a da posjetitelji ne znaju

Jedan korisnik Reddita pokrenuo je temu o zoološkim vrtovima, odnosno 'mračnim tajnama' koje znaju samo čuvari i koje se događaju onda kada nema posjetitelja.



Brzo su se javili čuvari različitih vrtova i podijelili razne priče i iskustva s radnog mjesta.



Jedan je otkrio da životinje bježe puno češće nego što mi za to znamo i čujemo. "Iako bi se vrt trebao zatvoriti na cijeli dan ako životinja pobjegne, manji zoološki si to ne mogu priuštiti, pa ako pobjegne neka bezopasna životinja, oni nastave raditi, a mi čuvari hitno tražimo odbjeglu životinju", napisao je, a drugi se nadovezao da se to događa i ako nije u pitanju samo bezopasna životinja - šef ih je natjerao da otvore vrt i kada je pobjegla otrovna zmija.

Nerijetko zoološki imaju inkubatore s pilićima, a posjetiteljima tvrde da ih, nakon što narastu, šalju na farme ili u škole kao ljubimce, ali zapravo se ti pilići uzgajaju kao hrana za zmije i slične životinje, prenosi još jednu priču čuvara Mirror.



"Jedan vrt je lagao o smrti bijelog tigra. Rekli su da nisu sigurni kako je ova rijetka životinja preminula, ali da sumnjaju na starost kao uzrok. Istina je ta da je doživio strujni udar jer je postojao problem s električnom ogradom koja je okruživala kavez, ali upravitelji su odbili platiti popravak, misleći da će to biti u redu."

