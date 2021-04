Primijetili smo da se Sabina malo udebljala, a kad ono – stigla beba

Beba, tinejdžerica, mama i tata. Mala maksimirska obitelj gotovo kao da je ispala iz filma, u proteklih je godinu dana postala slavna. U fokus je došla kad je lani svijet ugledala sada već jednogodišnja Iskra, a prije nekoliko dana opet je metropolu razveselila vijest o prinovi. Obitelj zebra iz Zoološkog vrta proširila se, naime, za još jednog člana, a nova beba iznenadila je i djelatnike omiljene zagrebačke ustanove jer nisu ni znali da je devetogodišnja mama Sabina ponovno bređa.

Izbor imena kad se sazna spol

Uspješno je to krila do zadnjeg trenutka jer promjena u ponašanju i izgledu, kažu, nije bilo. Tek nekoliko dana prije okoćenja, kaže ravnatelj ZOO-a Damir Skok, primijetili su da se naglo udebljala te da joj je trbuh prenisko. A prinova je i pravo čudo jer do prije šest godina puno desetljeće nije bilo mladunčadi zebri, a sad ih je u tri godine stiglo tri.

– Nismo bili sigurni da je Sabina opet bređa. Znali smo da se tjerala, ali ne i je li bilo nešto od toga. Za prošle bebe, primjerice, primijetili smo parenje pa motrili veličinu trbuha, a u ovom slučaju nismo. A i začudilo nas je jer je obično razmak između mladunaca dvije godine, a sad je samo jednu. I tako nas je na najljepši mogući način iznenadilo novo mladunče koje je, kad smo stigli, već bilo suho i samo je stajalo. Na zadnja dva Sabinina okota, kad su stigli Iskra i Cheeza, bio sam prisutan, no ovaj nam je izmakao – objašnjava Skok.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 10.04.2021., Zagreb - Mladunce zebre novi je stanovnik Zooloskog vrta ne odvaja se od mame Sabine, a ime tate je Gustav. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

To što je prinova odmah stala na noge, dodaje, odličan je znak jer im je to u prirodi obrambeni mehanizam. Na taj način, naime, mogu odmah pobjeći od predatora.

– Zanimljivo je gledati i prve korake male zebre. Hoda pa shvati da može i potrčati te skakati. Često i dobro siše te je zdrava beba – kaže Skok.

Novom se članu obitelji posebno obradovala sestra Iskra, kojoj su ime, prema popisu deset imena koja su odabrali Zagrepčani, nadjenuli vatrogasci, a na svijet je stigla netom prije potresa u ožujku.

– U slučaju Iskre smo baš tih dana surađivali s vatrogascima i tako došli na ideju da im na taj način odamo počast i zahvalnost za sav angažman u situaciji s potresom. A sad razmišljamo opet nekome tako dati da bira ime novog mladunčeta. Po običaju ćemo, naravno, uključiti i javnost te tražiti prijedloge, čim zebrici saznamo spol – kaže ravnatelj ZOO-a.

A spol će, dodaje, pokušati doznati čim im mama dopusti da se približe.

– Sabina zasad ne da nikome da pristupi bebi, što je normalno u životinjskom svijetu. Zato se i 23-godišnji tata Gustav drži po strani i čuva ih izdaleka, no za tjedan dana će sve to proći – govori Skok.

Ne smije blizu ni Iskra koja se, iako je malo i ljubomorna, stalno pokušava igrati s prinovom.

– Beba je također živahna pa će sigurno uskoro biti bliske i zajedno skakati i naganjati se. Trenutačno ima smeđe pruge, kao i njezina sestra, a postupno će postati tamnije i kad dosegne spolnu zrelost, za četiri godine, bit će potpuno crne – kaže ravnatelj ZOO-a.

Cheeza je u Varšavi

Vesele atmosfere, dakle, u domu zebri ne nedostaje, a Sabina je sjajna mama kojoj je zaštitnički instinkt urođen.

– Inače je vrlo nježna i mirna, kod nje se uvijek zna red, kad je vrijeme za spavanje, za jedenje, za igru. No, tata Gustav već je, kad je oždrebljena Iskra, naučio da ima dobro kopito i zube. On je pak baš pravi pastuh. Obožava češanje i kad ga tapšaju po vratu – opisuje Skok. Prinova je nizozemsko-češkom paru, spomenimo, treće “dijete” budući da imaju i Cheezu, koja je trenutačno u Varšavi.