Budući mladoženja ljut na zaručnicu: ‘Odbija se našminkati za naše vjenčanje, lijena je!’

Kada je riječ o vjenčanjima, većina parova može biti vrlo precizna u pogledu svojih zahtjeva. Ali jedan je mladoženja optužen da je pretjerao nakon što je naredio svojoj budućoj ženi da se "više potrudi" i našminka na njihov poseban dan. 34-godišnjak je na Redditu napisao: "Planiram se oženiti svojom zaručnicom (22) ovog ljeta. Pripreme za vjenčanje tekle su dobro dok mi moja zaručnica nije rekla da ne želi nositi šminku na našem vjenčanju. Kad sam je pitao zašto, rekla mi je da je uvjerena u svoju prirodnu ljepotu i da želi izgledati autentično za naše vjenčane fotografije."

Muškarac tvrdi da ona se ona nikada ne šminka, osim za neke velike prigode. On je mislio da će njihovo vjenčanje biti jedna od tih velikih prigoda kada će se ona našminkati, ali ona to odbija. Kad ju je zamolio da razmisli, ostala je pri svom i upitala zašto mu je to tako važno, piše Mirror.

"Stvarno boli vidjeti koliko malo truda ulaže u vlastito vjenčanje i što ga vjerojatno doživljava samo kao još jedan redoviti događaj u svom životu ako se ne može potruditi ni našminkati za njega. Pobjesnila je i počela me nazivati ​​plitkim i rekla mi da bih trebao kupiti lutku, našminkati je i oženiti je ako sam toliko zabrinut za njezin izgled", dodao je.

Nakon svađe, 22-godišnjakinja je spakirala svoje torbe i otišla kod svojih roditelja. Ignorirala je njegove pozive i poruke - ne želeći više ništa s njim. Rekao je: "Iskreno, mislim da se ponaša nezrelo oko cijele ove stvari i da će odbaciti naše cijelo vjenčanje zbog glupog zahtjeva, ali možda sam pogriješio što sam uopće iznio ovaj zahtjev." Dok ga je većina korisnika posramila zbog zastarjelih stavova, drugi su mladu ženu pohvalili zbog odlaska, govoreći da joj je bolje bez njega. Jedan je korisnik napisao: "Zlostavljači uvijek pojačaju svoje zlostavljanje nakon zaruka. Nadam se da će izaći iz te veze prije braka."

Drugi korisnik je dodao: "Zanima me planira li se sam našminkati kako bi izgledao 'prezentabilno' jer mu je to jako važno. To bih ga pitao." Treća korisnica je komentirala: "Izlazila sam s tipom koji je bio opsjednut time da ja nosim šminku. Svaki put kad smo izašli u javnost, komentirao je to. Jednom smo imali svečanu prigodu i ja sam se našminkala, a on se i dalje bunio jer nije bilo 'dovoljno' šminke. Jednom smo išli na spoj i on je rekao 'Možemo li stati u kozmetičkom salonu i našminkati te?' Također je mislio da bih trebala 'napraviti frizuru' i smršaviti barem 5 kilograma. Ta veza nije dugo trajala. Gledajući unatrag, zapanjujuće je koliko je brzo osjetio da je prikladno reći mi takve stvari. Nadam se da će se ova žena urazumiti i ostaviti ga."

