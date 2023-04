Buduća mladenka želi poslati ‘ispričnicu’ onima koje neće zvati na vjenčanje: ‘To je grozno!’

Pozivnice za goste vjenčanja već su dugo popularne među parovima koji žele osigurati da svi njihovi najbliži i najdraži mogu prisustvovati njihovom vjenčanju. No, vrlo vjerojatno se baš i niste susreli s takozvanim "ispričnicama" koje vas obavještavaju da ipak niste pozvani na vjenčanje, a i mnogi bi to smatrali poprilično nepristojnim. Naime, jedna je mladenka ovu lekciju naučila na teži način nakon što je na internetu otkrila svoj plan korištenja ove taktike, piše Mirror.

Tražeći savjet, objasnila je da joj je potrebna 'laka, pristojna, masovna' metoda da stupi u kontakt s onima koji nisu na popisu gostiju. Međutim, njezin plan da pošalje ispričnice u isto vrijeme kad i pozivnice pokazao se vrlo nepopularnim kada je podijeljen na Redditu.

U objavi koja je podijeljena na Reddit forumu, mladenka je pokušala objasniti svoju zamisao, pod naslovom "Mladenka želi poslati poruku 'niste pozvani na moje vjenčanje'. Napisala je: "Kako lijepo obavijestiti ljude da nisu pozvani na vjenčanje? Pozivam samo 14 članova obitelji na naše vjenčanje u rujnu 2024. (više razloga, ali uglavnom zbog cijene i ograničenja popunjenosti). Želim jednostavan, pristojan, masovni način da obavijestim ljude da nisu pozvani i želim im objasniti zašto. Razmišljala sam da bih mogla uključiti pismo s porukom u najavi zaruka, ali nisam sigurna. Svaka ideja je dobrodošla."

No umjesto dijeljenja savjeta, nekoliko je ljudi brzo ismijalo njezino pitanje. "Mogla bi im napisati da su darovi dobrodošli, ali oni nisu", našalio se jedan komentator. Drugi je napisao: "To je grozno. Želi da joj ljudi šalju darove, ali ne želi ih pozvati." No, treća osoba je komentirala: "Ne znam odakle vam ideja da ona samo želi darove??? Pitala je koji je protokol da ljudima kaže da nisu pozvani. To je to. Ona je samo zabrinuta da ne uvrijedi ljude." U međuvremenu, netko je podijelio svoj savjet: "Ispravan bonton za ovo je poslati 'ispričnice' nakon vjenčanja."

