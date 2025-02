Bivša stjuardesa otkriva: 'Ove stvari aviokompanije ne žele da znate'

Bivša stjuardesa Barbara Bacilleri (31) podijelila je insajderske informacije o krađama na letu i uobičajenim pogreškama koje putnici često čine. Također je razjasnila tko zapravo ima pravo na prostor iznad sjedala te kako zaštititi svoje stvari tijekom putovanja, piše Mirror. "Letenje se često doživljava kao sigurno i organizirano iskustvo, ali stvarnost je da postoje mnoge stvari koje putnici ne znaju", upozorava Barbara.

"Postoje situacije koje mogu pretvoriti let u neugodno ili čak opasno iskustvo. Od problema s ručnom prtljagom do krađa tijekom leta, postoje skrivene istine koje vam zrakoplovne tvrtke ne otkrivaju – a kada ih saznate, već bi moglo biti prekasno", dodaje.

Najšokantnija istina, tvrdi Barbara, jest da se krađe događaju i u avionima: "Većina putnika to ne očekuje jer pretpostavlja da je avion sigurno okruženje. No dok spavate ili ste rastreseni, netko može prekapati po pretincima iznad glave i ukrasti stvari iz vašeg kofera, a da nitko to ne primijeti".

"Osim toga, neki lopovi ciljaju torbe ispod sjedala, vješto izvlačeći dragocjenosti bez privlačenja pažnje. Najgori dio? Ako vas opljačkaju usred leta, nema sigurnosnih kamera ni policije kojoj se možete obratiti dok ne sletite".

Članovi kabinskog osoblja uvijek su na oprezu zbog sumnjivog ponašanja, no sprječavanje krađa tijekom leta veliki je izazov. "Neki lopovi čak kupe kartu samo kako bi se ukrcali i krali. Mnoge zrakoplovne tvrtke ne preuzimaju odgovornost za nestale predmete, a čak i ako prijavite krađu nakon slijetanja, povrat vaših stvari gotovo je nemoguć", objašnjava Barbara.

Kako biste izbjegli krađu, savjetuje da važne stvari, dokumente i novac uvijek držite uz sebe te da nikada ne ostavljajte torbu bez nadzora, osobito tijekom spavanja. Ako nakon slijetanja primijetite da vam nešto nedostaje, šanse za povratak stvari vrlo su male.

Barbara pojašnjava da prostor iznad vašeg sjedala nije nužno vaš – činjenica koju mnogi putnici ne shvaćaju. "U avionu zapravo ne postoji fiksni prostor za ručnu prtljagu. To znači da bi, ako su pretinci puni, vaša torba mogla završiti daleko od vašeg sjedala. To nije idealno, ali je potpuno normalno", objašnjava.

Savjetuje dvije opcije kako biste osigurali mjesto za svoju torbu. Ukrcajte se što ranije kako biste imali bolji izbor prostora. Ako ste platili sjedalo u prvom redu, a vaša torba nije u blizini, zamolite posadu da vam dopusti uzeti torbu prije nego što ostali putnici ustanu nakon slijetanja.

Također, Barbara naglašava da stjuardese nisu dužne podizati putničku prtljagu u pretince iznad glave. "Ako ne možete sami podići torbu, to znači da je preteška", odlučno tvrdi. Savjetuje jednostavan test prije putovanja: Pokušajte podići torbu iznad glave kod kuće. Ako ne možete, izvadite dio stvari ili je prijavite kao predanu prtljagu.

"Stjuardese ne mogu dizati stotine kilograma po letu jer bi se ozlijedile, a u tom slučaju ne bi mogle nastaviti raditi. Štoviše, ako se ozlijede pomažući putniku, zrakoplovna tvrtka neće preuzeti odgovornost".

Iako će mnogi članovi posade rado pomoći, Barbara ističe da to nije njihova obveza. "Naravno, postoje iznimke za starije putnike ili one sa zdravstvenim problemima. No, općenito, ako ne možete rukovati svojom torbom, ne biste trebali očekivati da će netko drugi to učiniti za vas".

