Bivša stjuardesa otkrila 'tajni kodeks odijevanja': 'Ako ovo obuku, putnici mogu biti izbačeni iz aviona'

Stjuardese su ne samo neizostavan dio svakog leta, već i nositeljice mnogih zanimljivih i često nepoznatih pravila koja čine njihov posao jedinstvenim. Iako na prvi pogled njihova dužnost može izgledati kao rutinsko služenje putnicima, iza kulisa postoji niz tajnih kodeksa i neslužbenih pravila koja olakšavaju njihovu svakodnevicu, ali i osiguravaju sigurnost i udobnost putnika.

Prema bivšoj stjuardesi i YouTube senzaciji Barbari Bacilieri, poznatoj kao Barbie Bac, zbog nekih odabira odjeće možete biti izbačeni iz aviona brže nego što mislite, piše New York Post. "Zrakoplovne tvrtke vam to neće uvijek reći, ali postoji skriveni kodeks odijevanja. Njegovo kršenje moglo bi vas dovesti do uskraćivanja ukrcaja, kašnjenja na sigurnosnoj provjeri ili još gore, dovođenja u opasnost tijekom hitne situacije", rekla je Bacilieri.

Bivša stjuardesa na YouTube u ima 2,65 milijuna pretplatnika koji slušaju svaki njezin savjet, a 29-godišnjakinja kreatorica sadržaja podijelila je preporuke o pravilima oblačenja tijekom leta. "Visoke pete mogu oštetiti evakuacijski tobogan", upozorila je te dodala da su stjuardese obučene da uklone visoke pete ili teške čizme tijekom hitnih evakuacija.

Visoke potpetice su opasne jer mogu probiti tobogan i tako uzrokovati gubitak zraka ili urušavanje i brzi bijeg pretvoriti u noćnu moru. Naglasila je da čak i metalni dodaci, nakit ili velike kopče na remenima mogu učiniti isto. Bacilieri je rekla i da oskudnije odjevne kombinacije poput mini haljina, suknji i hlačica mogu biti izuzetno opasne u hitnim slučajevima.

"Možda izgledaju slatko na Instagramu, ali tijekom evakuacije su recept za opečena bedra i ogrebotine na koži. Spuštanje niz napuhani tobogan s otkrivenom kožom je bolno i opasno", objasnila je. Putnici bi također trebali izbjegavati nošenje tajica jer je većina izrađena od tkanina koje povećavaju rizik od izgaranja u slučaju zrakoplovne nesreće, objasnila je stručnjakinja za sigurnost u zračnom prometu, Christine Negroni.

Što se tiče neprimjerene odjeće, Bacilieri je rekla da su smjernice nejasne. "Dvije žene su nedavno uklonjene s leta zbog nošenja crop topova. Samo su skinule svoje džempere jer im je bilo vruće. Kada su tražile da vide službenu politiku, tada su izbačene. Nisu dobile povrat novca", ispričala je Bacilieri.

Ako se želite našaliti i odjenuti kao pilot ili stjuardesa, odmah odustanite od te zamisli. "Nošenje kostima pilota ili stjuardese može zvučati zabavno, ali u hitnim slučajevima to bi moglo uzrokovati ozbiljnu zbrku", rekla je Bacilieri. Ako ne želite biti putnik koji zadržava sigurnosnu liniju, izbjegavajte metalne pojaseve, teški nakit, debela odjela i visoke čizme.

Bacilieri je za let preporučila udobne tenisice, rastezljive hlače, laganu jaknu i ništa u čemu biste se sramili trčati kroz zračnu luku. "I zapamtite, predstavljate sebe", rekla je prije nego što je predložila da se obučite udobno, ali kao da biste mogli biti unaprijeđen u biznis klasu u bilo kojem trenutku.

