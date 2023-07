Bite Art na gala večeri u New Yorku: Hrvatski keksići ispričali su najljepšu priču

Zagrebački paprenjaci Bite Art oduševili su ovih dana su uzvanike na svečanosti The Heroes of New York u muzeju Metropolitan. Gala večera koja je bila središnji ovogodišnji događaj neprofitne organizacije YMCA okupila je ugledne Newyorčane, istaknula najzaslužnije za razvoj tamošnje zajednice te organizaciji poslužila kao zahvala sponzorima i donatorima. Pomno se pazilo na izbor svakog detalja, od lokacije preko umjetničkog i zabavnog programa do jelovnika, a limitirano izdanje 400 pakiranja Bite Art keksića – slasni zalogajčići sa slikama iz arhive Metropolitana, Cezannea, Maneta i Van Gogha te jedan vizual sa početka 20. stoljeća s igračem baseball kluba New York Mets – podijeljeno je kao dar zahvale gostima i suvenir za pamćenje.

Foto: Bite Art

'Budući da je tema događaja bila ‘Ljeto u New Yorku’, u suradnji s Design Bureauom Izvorka Jurić stvorila sam kreativno rješenje pakiranja keksića koje posebne vibracije ovog godišnjeg doba povezuje sa slavnom podzemnom željeznicom Velike jabuke', kaže umjetnica Ana Šerić, koja je Bite Art paprenjake izvorno kreirala kao dio autorskog projekta "Edible art" s ciljem promocije Hrvatske s jednim dojmljivim proizvodom – tradicionalnim keksima obogaćenim reprodukcijama hrvatskih umjetničkih djela, transformiranim u interaktivni suvenir koji angažira osjetila i dira u srce.

Foto: Bite Art

Tada vjerojatno nije ni sanjala da će njezina "jestiva umjetnost" (edible art), iza koje stoji kreativna zagrebačka ekipa, brzo prerasti hrvatske granice. Impresionira gdje god se pojavi i na neki je način već i "zaštitni znak" Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, The Huba u Mostaru, raznih kulturnih ustanova u Norveškoj i SAD-u.

Kako je uopće došlo do suradnje s Metropolitanom, pitamo. 'Prošlog ljeta boravila sam kod prijatelja Dine Lengera u New Yorku, a gdje idem ja ide uvijek i koji primjerak Bite Arta. Suprug mog prijatelja, Anthony Escobar koji radi za YMCA organizaciju vidio je proizvode i oduševio se što je dovelo do toga da predloži da napravimo personalizirano izdanje kao poklon za njihove sponzore, donatore i uzvanike na godišnjoj gali. Iako je vijest sama po sebi bila genijalna, oduševljenje je bilo još veće kada su nam javili da se ove godine gala pod nazivom “Heroes of New York” održava u muzeju Metropolitan Museum of Art. YMCA of greater New York organizacija inače se bavi poboljšanjem kvalitete života stanovnika s posebnim naglaskom na ugrožene skupine. A kako je i Bite Art društveno angažiran projekt spoj je bio fantastičan', priča naša sugovornica.

Foto: Bite Art

Zasluge za ovo rješenje pripadaju Izvorki Jurić i Jurici Kosu, a dojmovi su odlični. 'Ptičica nam je rekla da su osim uzvanika i ljudi iz Meta bili fascinirani. Da ne pričamo o kontekstu i o činjenici da tako nešto dolazi iz jedne male Hrvatske. Trenutno radimo i za Red Cliffs Resort u Utahu, gdje je snimljena većina westerna s Johnnom Wayneom, te žele naše personalizirano pakiranje kao suvenir u shopu i poklon za goste. Dogovaramo i potencijalnu suradnju s franšizama Muzeja iluzija po SAD-u ali i šire. Plan nam je ući i u

europske muzeje, no o tom po tom. Čvrsto vjerujem u to da se stvari događaju s razlogom i sve u svoje vrijeme baš kao što se dogodilo ovo s YMCA i Metom', napominje ta umjetnica.

Foto: Bite Art

Prvi puta je u jestivu umjetnost "zagrizla" 2010. S dugogodišnjom prijateljicom, product dizajnericom Alicom Pancer, na prvom je sajmu kreativaca u HDLU-a pod nazivom Artomat odlučila prodavati predimenzionirane božićne kolače s motivima hrvatskih suvremenih umjetnika kao medij kojim bi široj publici približila suvremenu umjetnost od koje neki možda zaziru jer ju jednostavno ne poznaju. 'Tako su se na mom “meniju” našli Dalibor Martinis, Denis Krašković, Ana Horvat, Ana Kolega, Ana Lozica... Publika je reagirala suludo dobro i tu sam vidjela priliku da kroz “jestivu umjetnost” progovorim o stvarima koje želim reći. Iz toga je nastao “Edible art”, a 2013. ideja o Bite Art “umjetničkoj poslastici” – suveniru koji široj publici predstavlja umjetnike i njihova djela. Ideja i realizacija su se "kuhale" do 2017. i nakon dva kredita za pokretanje proizvodnje, tu smo gdje jesmo. Kroz svoje proizvode nagovaramo ljude da “zagrizu” u umjetnost doslovno i metaforički', smije se naša sugovornica.

Foto: Bite Art

Bite Art kao proizvod nije samo “keks sa sličicom” već koncept koji osim samih paprenjaka s jestivim reprodukcijama nudi i ambalažu koja se ne baca već se pretvara u okvir s istim tim djelima pa ostaje kao trajna uspomena i dekorativni element u interijeru. Osim toga na njihovim omotnicama nalaze se informacije o samom projektu kao i o autorima te QR kod koji vodi na našu web stranicu, objašnjava Ana, ističući kako, osim kolekcija, nude i pakiranje s jednim paprenjakom i magnetom, kako bi im nakon konzumacije keksića nešto ostalo i kao podsjetnik na "umjetničko djelo" koje su konzumirali. U kolekciji se tako našao i proizvod s motivom profesora Baltazara koji je kao pravi izumitelj dobio QR keksić, obogaćeni novom tehnologijom.

Foto: Bite Art

Suradnju s umjetnicima proširili su i na suradnju s ilustratorima pa su tako proizveli i Bite Zagreb, pakiranje s osam paprenjaka za koje je ilustraciju radila Tea Jurišić, a rade i personalizirana pakiranja poput onih za YMCA. 'Većinu proizvoda radimo u suradnji sa višestruko nacionalno i međunarodno nagrađivanim Design Bureauom Izvorka Jurić koji nas od početka prati u svim našim idejama i “ludorijama”. Politika tvrtke je da surađujemo samo s najboljima, od M&M slastičarnice koja nam radi kekse preko tiskara i na dalje. Kad je kvaliteta u pitanju, ne radimo kompromise', ističe Ana koja se u vlastitom umjetničkom djelovanju često bavila pozicijom umjetnika u društvu i ironizirala odluku pojedinca da se bavi nečim što je u Hrvatskoj jako teško (nije ne moguće) naplatiti.

'O Edible artu bih mogla napisati knjigu no, skraćeno, kroz niz izlaganja jestivih umjetničkih djela generalno sam “predlagala kolegama umjetnicima” da rade jestivu umjetnost jer će na taj način lakše prodrijeti do publike, a ako ne prodaju svoja djela u konačnici ih mogu pojesti pa eto barem neće biti gladni. “Neka jedu kolače”, “Tko umjetnost radi ne boji se gladi”, “Bolje umjetnik u ruci nego golub na grani”, “Umjetnost je hrana za dušu” neke su od parola koje su se našle na mojim jestivim djelima iz Edible art serije', pojašnjava Ana koja je završila Likovnu akademiju u Zagrebu, a uz taj umjetnički "izričaj" svo vrijeme paralelno radi i kao snimateljica i montažerka te video producentica u Studiju Bite Art, na projektima poput Muzičkog Biennala Zagreb, kao montažerka na višestruko nagrađivanim dokumentarcima “Djeca tranzicije”, “Dum spiro spero”...

'Inače sam u svemu što radim jako temeljita. U trenutku u kojem sam odlučila izaći na tržište s komercijalnim proizvodom odlučila sam angažirati stručnjake. Receptura je rađena u suradnji sa slastičarkom Željkom Masnjak i profesoricama s PBF-a Dubravkom Novotni i Lidijom Drobac. Sudjelovala sam u kreativnom djelu osmišljavanja recepture na način da sam im sugerirala što želim, a one su odradile ostali dio. Ja sam, recimo, inzistirala na tom da keksić bude aromatičan i da ima after taste po bijelom papru jer umjetnost mora “imati karakter”. Ljubiteljica sam slatkog, pogotovo keksa i kolača pa sam bila dosta zahtjevna hahaha ostalo su odradile one I hvala im. Moji klinci recimo jedva čekaju da ugrabe keksiće koji “nisu dobro ispali”. I dan danas ih vole, a nije da se nisu najeli do sada. To mi je znak da je receptura odlična. Ja ih isto jedem, priznajem', smije se Ana.

Foto: Bite Art

Paprenjake peče slastičarnica M&M koja ima obiteljsku tradiciju. 'Martinu, vlasnicu, upoznala sam prilikom jednog ženskog poduzetničkog druženja. Ona voli umjetnost, a ja slatko. One thing lead to another, danas smo odlične suradnice i samo nebo je granica. Plus, ne manje važno, M&M nam može ponuditi ozbiljnu proizvodnju, što je kod većih narudžbi jako važno. Naravno da sam se i sama okušala u pečenju. Svoje kekse poznajem “u dušu”. Cijeloj Bite Art priči priči prethodili su "home made" eksperimenti - koliko se peku, koliko trebaju biti veliki ili mali, koje teksture...', napominje Ana te dodaje kako su njezini paprenjaci zahtjevni za izradu.

Samo sušenje s jestivom reprodukcijom traje 48 sati. 'To je nešto gdje morate imati nekoga tko vas prati u ideji i ambiciji. A Martina to jest. Za to morate imati ljubav prema svom poslu. I odgovornost i pouzdanost kao dvije osobine bez kojih nema ničega, a kamoli ozbiljnog posla', objašnjava. 'Naravno, na našim keksićima sve se jede. No ljudi ne kupuju našu priču da bi se najeli od četiri keksa za 20 eura. Oni kupuju priču i poklon koji govori o nama, ali prvenstveno govori o njima i o autorima koji su se našli u tom kontekstu. I da, svakako želimo da se pojedu. Upravo zato u svim pakiranjima nudimo i umjetnost koja ostaje. U obliku okvira s reprodukcijama ili magneta', zaključila je naša umjetnica.

VEZANI ČLANCI: