Beba ima manje od godinu dana, a već je milijunašica: ‘Ima zlatnu lutku i ormar vrijedan više od 23 tisuće eura!’

Svi roditelji žele najbolji početak života za svoje mališane, a neki roditelji znaju i prije rođenja početi štedjeti za budućnost svoje djece. No, jedna djevojčica zbunila je internet nakon što je njezina mama otkrila da je dobila Diorove torbice i zlatni nakit – a sve to prije prvog rođendana, piše The Sun.

Dok većina ljudi može samo sanjati o takvim darovima, ovo je samo tipičan dan za Dubai influencericu Lindu Andrade. Ironično, njezina ljubavna priča nije imala tako veličanstven početak jer je svog supruga milijunaša, Rickyja, upoznala u teretani kada je imala samo 19 godina.

Linda je sada bogata domaćica koja živi u luksuznoj kući sa svojim suprugom milijarderom i njihovom malom kćeri. Lindina djevojčica već je milijunašica - unatoč tome što ima manje od mjesec dana.

Nakon rođenja u veljači, malena djevojčica već ima luksuznu garderobu i bezbrojne skupocjene dječje stvari. To uključuje zlatnu dudu s optočenim dragim kamenjem i keramičkom perlom, koja prema novopečenoj mami vrijedi nevjerojatnih 3000 dolara (2700 eura). "Meni ovo potpuno odgovara", rekla je mama. Umjesto normalnih kolica, ova jednomjesečna djevojčica putovat će sa stilom u svojim Dior kolicima koja koštaju gotovo 6 tisuća dolara, unatoč tome što je njezina mama već imala normalna kolica.

"U ovoj kući nema ničeg običnog", ponosno je izjavila Linda, a kreatorica sadržaja također je otkrila da je potrošila 10.000 dolara na dječju sobu svoje kćeri. Za razliku od druge djece koja možda imaju ruksake sa svojim omiljenim likom iz crtića, ova jednomjesečna beba već ima torbice vrijedne preko 20.000 dolara u svom ormaru. Ove su torbe prikladne za princezu, a Lindina kći dobila je više mini verzija torbe Lady Dior - koja je bila omiljena pokojnoj princezi Diani.

Čak je i Linda postala pomalo ljubomorna na kolekciju svoje malene, rekavši: "Potrošili smo 20 tisuća na njezinu kolekciju torbi, moj muž je malo pretjerao... on je opsjednut njome. Možda je voli malo više od mene pa bih mogla uzeti neke torbe za sebe", našalila se. Iako većina žena ipak nešto kasnije u životu dobije prvu plavu kutiju od Tiffanyja, ova malena već ima 30.000 dolara dizajnerskog nakita. "Iskreno, njezin mi je nakit toliko važniji od njezinog obrazovanja", rekla je, a obožavatelji nisu bili sigurni šali li se Linda ili ne. Osim toga, njezina mama potrošila je 3000 dolara na kutije s luksuznim poslasticama – unatoč tome što djevojčica još nije ni mogla jesti čvrstu hranu.

Video je zbunio mnoge, a skupio je i preko 1,5 milijuna pregleda na Tiktoku. "Kako je ova mala beba već bogatija od mene?!", komentirao je netko. "Toliko novaca je bačeno", napisao je netko drugi. "Imaju li te skupe stvari ikakve razlike nasuprot običnima? Ovo je smiješno", glasio je još jedan komentar.

